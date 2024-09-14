Продолжаются торги по дальнобойным ударам по России: какие рычаги влияния на Путина есть у Запада

В ответ на то, что Россия могла получить от Ирана баллистические ракеты, Запад может позволить Украине бить вглубь России. Однако окончательное решение еще не принято, ведь продолжаются торги.

Такое мнение высказал 24 Каналу глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что сейчас Запад реагирует на будущие действия Путина, призывает его деэскалировать ситуацию и не обстреливать, в частности иранскими ракетами, Украину. В обмен на это Запад может не предоставить Киеву дальнобойные ракеты и разрешение бить ими по России.

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Путин колеблется

Джозеф Байден и премьер Великобритании Кир Стармер обсудили в Вашингтоне будущее давление на Путина. Также до 24 – 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН должна состояться их встреча с Владимиром Зеленским. Они также будут обсуждать этот вопрос.

В случае, если не удастся договориться с Путиным, Байден примет окончательное решение после встречи с Зеленским и предоставит Украине разрешение бить вглубь России.

Сейчас продолжаются торги, а нам остается ждать, удастся ли Западу дожать Путина и доказать ему, что будет происходить. Если Украина начнет стрелять западным оружием вглубь России, то сможет поразить, например, военную базу в Новороссийске, уничтожив не менее 4 подводных лодки – носители ракет "Калибр",

– предположил он.

Вокруг Украины расположено не менее 16 – 20 российских военных аэродромов, на которых базируются десятки самолетов. По ним, по мнению Романюка, также могут быть нанесены удары. Также ВСУ смогут поразить Крымский мост и еще несколько мостов в оккупированном Крыму, что нарушит логистику врага.

Россияне осознают, чем для них это обернется, поэтому у них началась паника и поэтому именно так отреагировал на это Путин. Он понимает, что Россия будет не способна дальше вести войну. Тогда ему придется принимать болезненные решения, в частности, объявлять тотальную мобилизацию,

– отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Сейчас, по его мнению, Путин колеблется, вернуться к идее переговоров с Украиной, или подпольно говорить через посредников. Он понимает, если эскалация продолжится, то Запад может предоставить Киеву и более серьезное оружие, в частности, ракеты Tomahawk, истребители F-35 и тому подобное.

Эти торги могут закончиться тем, что Запад сможет выйти на прекращение войны и определенные мирные переговоры. Зеленский также отмечал, что хочет представить собственный план по окончанию войны в США. Поэтому сейчас у нас пауза, после которой станет понятно, как дальше будут разворачиваться события,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Обратите внимание! Джо Байден и Кир Стармер обсудили вопрос разрешения Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow. Источники издания The Guardian сообщили, что лидеры США и Великобритании решили разрешить Украине применять ракеты большой дальности. Однако пока не хотят об этом объявлять.