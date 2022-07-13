Разрушения большие, под завалами могут быть люди: новые подробности об ударе по Запорожью
13 июля 2022 , 17:23Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
В Запорожье зафиксировали два "прилета" вражеских ракет. У предприятия, куда они попали, значительные разрушения. Есть вероятность, что под завалами могут быть люди.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что две крылатые ракеты попали в цех в Днепровском районе города.
Ранее Во всех регионах Украины была воздушная тревога: в Запорожье раздались взрывы
После обстрела возник пожар
Сразу после ракетных обстрелов возник пожар. Ранее было известно о семи раненых, однако это количество может увеличиться. На месте работают все соответствующие службы, они стараются как можно быстрее и тщательнее разобрать завалы.
Разрушения большие. Не исключена возможность, что под ними могут находиться люди,
– сказал Старух.