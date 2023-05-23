РДК развенчал главный миф россиян в Белгороде: неприкосновенность Путина под вопросом

С утра 22 мая российские добровольцы начали "освобождать" населенные пункты Белгородской области. Это огромный удар по имиджу Владимира Путина. РДК развеял миф о том, что боевые действия не могут прийти на территорию России.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, деятельность РДК будет успешной при одном условии – массовой поддержке россиян.

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Имиджевый удар для Путина

Черник отметил, что последние события нанесли огромный удар по имиджу кремлевского диктатора, ведь Путина считали гарантом неприкосновенности границ. В результате может возникнуть внутренняя борьба в Кремле.

Итак, у всех серьезных элит возникнет вопрос: если нет безопасных мест, то неприкосновенна ли их "священная корова" в виде Путина? Самое главное, что развеяли конечный миф о том, что боевые действия не могут прийти на территорию России,

– заметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что следует быть осторожными в выводах. Эти события существенно не влияют на ход войны. Сейчас нет признаков, указывающих на массовую поддержку РДК со стороны россиян.

Черник о событиях в Белгородской области: смотрите видео

"Освобождение" Белгородской области: главное