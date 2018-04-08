Рецидивисты с пистолетом напали на подростков на Львовщине

Накануне в городе Добротвор на Львовщине на трех 16-летних ребят напали двое злоумышленников и отобрали у молодых людей рюкзак с личными вещами, куртку и мобильный телефон, после чего скрылись.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, также мужчины угрожали несовершеннолетним предметом, похожим на пистолет и нанесли одному из них телесные повреждения.

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"В то же день сотрудники отдела полиции установили места пребывания злоумышленников и задержали их. Это 33-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района и его старший на десять лет знакомый, проживающий в Турке. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные и особо тяжкие преступления", – подчеркнул начальник Каменка-Бугского отдела полиции подполковник полиции Владимир Яриш.

По его словам, правоохранители также изъяли пневматический пистолет и направили на экспертизу.

Добавим, что по данному факту открыто уголовное производство по факту разбоя. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Суд уже избрал для злоумышленников меру пресечения – арест. Продолжается досудебное расследование.