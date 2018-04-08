Рецидивисты с пистолетом напали на подростков на Львовщине
Накануне в городе Добротвор на Львовщине на трех 16-летних ребят напали двое злоумышленников и отобрали у молодых людей рюкзак с личными вещами, куртку и мобильный телефон, после чего скрылись.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, также мужчины угрожали несовершеннолетним предметом, похожим на пистолет и нанесли одному из них телесные повреждения.
Читайте также: Пьяные молодчики перед Пасхой с пистолетом развлеклись в Киеве: пострадали несколько квартир
"В то же день сотрудники отдела полиции установили места пребывания злоумышленников и задержали их. Это 33-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района и его старший на десять лет знакомый, проживающий в Турке. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные и особо тяжкие преступления", – подчеркнул начальник Каменка-Бугского отдела полиции подполковник полиции Владимир Яриш.
По его словам, правоохранители также изъяли пневматический пистолет и направили на экспертизу.
Добавим, что по данному факту открыто уголовное производство по факту разбоя. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Суд уже избрал для злоумышленников меру пресечения – арест. Продолжается досудебное расследование.
Выбор редакции
-
Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атакасегодня , 22:38
-
Россия заплатит большую цену, – Трамп громко прокомментировал химическую атаку в Сириисегодня , 21:28
-
Племянница российского шпиона Скрипаля в очередной раз отличилась резонансным заявлениемсегодня , 19:57