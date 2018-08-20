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Reebok создали кроссовки из кукурузы и касторового масла

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Кроссовки Reebok из кукурузы и касторового масла
Кроссовки Reebok из кукурузы и касторового масла / www.buro247.ua

Модные бренды каждый раз удивляют фэшн-мир экологическими новинками, которые набирают большую популярность. Одним из этих брендов стал Reebok, который запустил интересную инициативу Cotton + Corn.

Представители компании имеют целью снизить негативное воздействие модной индустрии на экологию планеты. После поисков альтернативных материалов для производства подошвы обуви, для которых чаще всего используется нефть, они решили заменить ее на натуральные материалы из растений.

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Кроссовки Reebok из кукурузы и касторового масла

Таким образом для основы обуви и стелек была применена обычна кукуруза с добавлением касторового масла, а верх обуви полностью покрыт хлопком. Производители также не использовали химические краски для окраски обуви. Стоит добавить, что кроссовки на 75% сделаны из биоматериалов, которые сертифицированы Министерством сельского хозяйства США. Стоимость одной пары составляет почти 100 долларов и ее уже можно купить на сайте Reebok.


Кроссовки Reebok из кукурузы и касторового масла

Теги: LifeStyle Экология Стиль и мода
Источник: Buro 24/7
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