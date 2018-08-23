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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Регина Тодоренко впервые прокомментировала свою беременность: подробности

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая тщательно скрывала свою беременность, впервые подтвердила слухи об этом,

Об этом Регина Тодоренко рассказала в интервью Glamour.

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На вопрос о беременности Регина в шутку ответила, что "действительно очень хорошо поела и поправилась на целых 10 килограммов".

Также телеведущая вспомнила, как ее пытались шантажировать из-за беременности.

Ко мне подошел корреспондент известного портала и сказал, что у них есть информация о всех моих анализах, есть заключение врача и давайте, мол, решать, как это опубликовать. Я ответила "Что? Такой шантаж!", а на самом деле я знаю, что все хотят поговорить о моих формах и выпуклостях, но я считаю, что эта тема очень сакральная и таинственная, что не стоит об этом много говорить, пока это все не произошло",
– подчеркнула Регина.

Кроме того, Регина Тодоренко рассказала, что находится в прекрасном состоянии, которое ей нравится. Также девушка поделилась историей знакомства с Владом Топаловым.

"Мы познакомились в театре. Я просто удачно сходила в театр", – добавила она.

 

Теги: LifeStyle Звездные мамы Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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