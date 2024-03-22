Это очень позитивно для ВСУ: каков главный успех рейдов российских добровольцев

Российские добровольцы продолжают свои рейды в России. Командир РДК заявил, что их целью является отстоять территориальную целостность Украины, после чего продолжить освобождение России. Сейчас они отвлекают путинскую армию, чтобы те перебрасывали свои силы на защиту собственных границ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что такие действия добровольцев России – большое достижение. Это уменьшает для наших военных давление на фронте, где идут активные боевые действия.

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"То что их (российскую армию – 24 Канал) начали недавно передислоцировать в Белгородскую область – это очень положительно для ВСУ", – Мусиенко.

Успешный поход добровольцев

События в России набирают масштабов, которых еще не было. Мусиенко считает, что к добровольцам будет приобщаться все больше людей. Количество их сторонников будет только расти.

Активные боевые действия в областях продолжаются. Россия наносит удары по своим населенным пунктам. Это перерастает в то, что можно назвать гражданской войной,

– подчеркнул военный эксперт.

На своих пресс-конференциях Путин признает, что это не украинские ДРГ, а граждане России, которые не поддерживают политические процессы в России.

Это поможет Украине

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В интересах Украины, чтобы активные боевые действия будут распространяться на Белгородскую и Курскую области, считает Александр Мусиенко. Это может защитить регионы Украины. Ту артиллерию, которую оккупанты переместили на Белгородщину, чтобы использовать против добровольческих корпусов – уже не смогут привлечь, к примеру, для обстрелов Сумщины.

Если бы удалось российским повстанцам распространить войну вглубь российских областей – это сняло бы давление, которое есть у нас на восточном фронте,

– объяснил Мусиенко.

Успехи добровольческих подразделений России: кратко