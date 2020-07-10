Рекордный штраф в 6500 евро: в Киеве водителя наказали за перегруженность фуры
В Киеве 9 июля водителю грузовика во время проверки на пункте габаритно-весового контроля выписали рекордный штраф. Он составил 6,5 тысяч евро.
Такие данные опубликовали в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
К теме Водитель грузовика отказался от взвешивания и высыпал щебень посреди дороги: видео
Что известно о весе фуры и на сколько она превысила норму
- Общий вес нарушителя, маршрут которого должен был пролегать из Киевской в Полтавскую область, составил 61,84 тонны. Это сразу на 21,84 тонны больше допустимой нормы.
- В департаменте отметили, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах к Киеву.
Нарушитель должен заплатить огромный штраф / Фото Киевтранспорт ДТИ
Взвешивание грузовиков в Украине: что нужно знать
- Весовой контроль на украинских дорогах был отменен при президенте-беглеце Викторе Януковиче. Процедура превратилась в коррупционные схемы.
- После 2014 года большегрузные фуры снова начали взвешивать. Перегруженные машины в течение нескольких лет превратили главные магистрали страны в разбитые дороги.
- С 12 мая 2020 года инспекторы Укртрансбезопасности составили свыше 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров. А сумма штрафов за этот период составляет свыше 190 тысяч евро.
- Недавно правоохранители усилили проверки крупногабаритных грузовиков. Прежде всего потому, что забитые под завязку фуры разрушают дороги – эту проблему недавно отмечал и президент Владимир Зеленский.
Советуем ознакомиться Проверка крупногабаритных грузовиков: какие штрафы и как все происходит
Какие штрафы предусмотрены за отказ пройти взвешивание транспорта
- За отказ остановиться для прохождения габаритно-весового контроля законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.
- Кроме этого, в законопроекте 3743, который зарегистрировали в Верховной Раде, хотят ввести штраф в размере 51 тысячи гривен.