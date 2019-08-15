18:55
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, 14 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Рекордный показатель: украинская экономика растет, несмотря на все препятствия

      48 Читати новину українською
      Украина ускоряет рост ВВП
      Украина ускоряет рост ВВП / Власно.инфо

      Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6%, что является одним из наибольших показателей за последнее время. Впрочем, Украине еще нужно много лет, чтобы наверстать потерянное после событий Евромайдана.

      Еще много лет пройдет, пока Украина догонит своего западного соседа – Польшу, экономика которой стабильно демонстрирует высокий рост уже много лет, пишет издание Bloomberg.

      К теме: Рост украинской экономики: позитивы и риски

      Как высчитывают рост экономики? Главный экономический показатель в государстве – ВВП (валовой внутренний продукт). Он обобщает все экономические достижения страны. ВВП выражают в долларах (например, ВВП Украины равен 112,2 миллиардам долларов).

      Для того, чтобы подсчитать экономический прирост, надо сравнить ВВП за текущий и за прошлый год и вычислить, на сколько процентов этот показатель увеличился или уменьшился. Нормальный показатель роста ВВП в развитых странах – 2-3% ежегодно.

      Обычно считают, на сколько процентов увеличился ВВП за год, однако экономисты еще подводят промежуточные ежеквартальные итоги и сравнивают их с квартальными показателями аналогичного периода прошлого года. Это делают для того, чтобы предварительно знать, на сколько увеличится ВВП страны по итогам года и понимать общие тенденции роста экономики.

      Экономика Украины должна расти ускоренными темпами, поскольку она много потеряла в 2014-2015 годах. Тогда украинский ВВП упал на 16,4%.

      Последние три года страна демонстрирует стабильный, но незначительный прирост. В 2016 году рост составил 2,3%, в 2017 – 2,5%, а в 2018 – 3,3%. В этом году Нацбанк прогнозирует рост ВВП на 2,7%.

      Впрочем, квартальные показатели говорят о том, что Украина имеет все шансы превзойти прогноз. В первом квартале ВВП увеличился на 2,5%, а во втором – на 4,6% по сравнению с этими же кварталами прошлого года. Это наибольший показатель квартального роста экономики с 2016 года.


      Поквартальный рост украинского ВВП / Инфографика ICU

      Президент Зеленский уверен, что Украина способна ежегодно увеличивать ВВП на 5%. Озвученный план реформ заинтересовал иностранных инвесторов, однако они до сих пор уверены, что этого достичь будет не так просто.

      В издании отметили, что Украинская экономика растет, несмотря на торговый кризис Китая и США, а также несмотря на общее замедление темпов роста в странах Европы.


      Откуда деньги в бюджете Украины / Инфографика 24 канала

       

      blog_ava
      Задержание Грымчака на взятке: появилось видео
      сегодня
      1595
      Теги: Новости Украины Деньги Бюджет НБУ Инвестиции ВВП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      сегодня , 18:00 Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      Інна Жолобович 148
      Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      сегодня , 17:27 Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      Все про екологію 538
      В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      сегодня , 16:30 В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      Роман Маселко 75
      Минские соглашения – уловка для сохранения международных санкций против России
      сегодня , 15:05 Минские соглашения – уловка для сохранения международных санкций против России
      Павло Казарін 176
      Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь в кукурузном поле: что известно – фото, видео
      сегодня , 13:04 Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь в кукурузном поле: что известно – фото, видео
      4174
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук