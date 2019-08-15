Рекордный показатель: украинская экономика растет, несмотря на все препятствия

Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6%, что является одним из наибольших показателей за последнее время. Впрочем, Украине еще нужно много лет, чтобы наверстать потерянное после событий Евромайдана.

Еще много лет пройдет, пока Украина догонит своего западного соседа – Польшу, экономика которой стабильно демонстрирует высокий рост уже много лет, пишет издание Bloomberg.

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Как высчитывают рост экономики? Главный экономический показатель в государстве – ВВП (валовой внутренний продукт). Он обобщает все экономические достижения страны. ВВП выражают в долларах (например, ВВП Украины равен 112,2 миллиардам долларов).



Для того, чтобы подсчитать экономический прирост, надо сравнить ВВП за текущий и за прошлый год и вычислить, на сколько процентов этот показатель увеличился или уменьшился. Нормальный показатель роста ВВП в развитых странах – 2-3% ежегодно.



Обычно считают, на сколько процентов увеличился ВВП за год, однако экономисты еще подводят промежуточные ежеквартальные итоги и сравнивают их с квартальными показателями аналогичного периода прошлого года. Это делают для того, чтобы предварительно знать, на сколько увеличится ВВП страны по итогам года и понимать общие тенденции роста экономики.

Экономика Украины должна расти ускоренными темпами, поскольку она много потеряла в 2014-2015 годах. Тогда украинский ВВП упал на 16,4%.

Последние три года страна демонстрирует стабильный, но незначительный прирост. В 2016 году рост составил 2,3%, в 2017 – 2,5%, а в 2018 – 3,3%. В этом году Нацбанк прогнозирует рост ВВП на 2,7%.

Впрочем, квартальные показатели говорят о том, что Украина имеет все шансы превзойти прогноз. В первом квартале ВВП увеличился на 2,5%, а во втором – на 4,6% по сравнению с этими же кварталами прошлого года. Это наибольший показатель квартального роста экономики с 2016 года.



Поквартальный рост украинского ВВП / Инфографика ICU

Президент Зеленский уверен, что Украина способна ежегодно увеличивать ВВП на 5%. Озвученный план реформ заинтересовал иностранных инвесторов, однако они до сих пор уверены, что этого достичь будет не так просто.

В издании отметили, что Украинская экономика растет, несмотря на торговый кризис Китая и США, а также несмотря на общее замедление темпов роста в странах Европы.



Откуда деньги в бюджете Украины / Инфографика 24 канала