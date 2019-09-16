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      Рентные платежи за руду с 2012 года выросли почти в 5 раз

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      Рентные платежи за руду заметно выросли
      Рентные платежи за руду заметно выросли / Иллюстративное фото

      Поступления ренты на добычу железной руды в бюджет Украины с 2012 по 2018 гг. выросли почти в 5 раз, сообщили в ОП "Укрметаллургпром". В то же время рентные платежи от полезных ископаемых государственного значения, куда входит в том числе руда, выросли всего в 1.6 раз, а поступления от добычи нефти – в 1.1 раза.

      Фракция партии "Слуга народа" в парламенте предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды, что вновь приведёт к росту ренты - с 8,8% до 10%. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте №1210, внесенном Данилом Гетманцевым.

      "Чем вызвано такое открытое стремление задушить налогами один из наиболее прозрачных бизнесов в сфере добычи полезных ископаемых в Украине? Может стоит внимательней посмотреть на другие полезные ископаемые, ту же нефть, янтарь, щебень, песок?", - отметил президент объединения Александр Каленков.

      В частности, оборот теневого рынка янтаря в Украине оценивается в 500 млн долл в год. Львиная доля этого камня экспортируется так же, как и железорудная продукция, однако, в отличие от ЖРС, такие продажи не отражены в таможенной статистике, обращает внимание руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

      По его словам, более пристальное внимание Госналогслужбы к теневому бизнесу и разного рода "налоговым ямам" и "серым" схемам станет более действенным инструментом увеличения налоговых поступления в бюджет.

      "Удобная фискальная позиция ГНС: собирай с тех, кто не прячется. Они ее проявляют во всем. В том числе, например, при возмещении НДС "переносят" на "сумлінних платників" то, что не хотят победить: весь НДС регистрируется в реестре, потом они раскладывают достаточно прозрачно все цепочки уклонистов, но не идут к ним на проверки и в суд, а снимают этот НДС у предприятия-возмещенца", - отметил Головко.

      Напомним, в прошлый четверг, 12 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создал рабочую группу из числа представителей бизнеса и Государственной налоговой службы, которая должна наработать предложения по изменениям в законопроект №1210. Результаты должны бать представлены в этот четверг, 19 сентября.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Бизнес
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