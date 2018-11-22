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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Ресторан KFC в Доме профсоюзов открыла российская компания: журналист привел доказательства

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      Ресторан KFC в Доме профсоюзов в Киеве открыла российская компания
      Ресторан KFC в Доме профсоюзов в Киеве открыла российская компания / Сегодня

      Ресторан KFC в Доме профсоюзов в Киеве, через открытие которого вспыхнул скандал и протесты, могла открыть российская компания. Об этом свидетельствует российский адрес в контакте на сайте ресторана, который уже успели удалить.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR, журналист и блогер Айдер Муждабаев.

      "Судя по всему, ресторан KFC в Доме профсоюзов на Майдане Независимости открыла российская компания. Смотрите скриншоты. Предприниматели с "братской страны" особо не заморачивались. Просто подтерли данные в контактах на сайте. Но нашлись люди, которые залезли в гугловский кэш. Смотрите", – написал Муджабаев, добавив соответствующие скриншоты.

      Читайте также: KFC в Доме профсоюзов: из-за чего возник скандал и чем он закончится

      Так выглядела страница на сайте ресторана KFC раньше. В контактах на сайте были указаны контакты отдела недвижимости и развития: 125130, Россия, Москва, Старопетровский проезд, 11 к1, а также номера телефонов мобильных операторов РФ.

      KFC скандал Будинок профспілок Київ Росія

      Сайт KFC перед тем, как на нем изменили информацию

      Сегодня же на странице KFC указаны другие контакты: только электронная почта [email protected]

      Сайт KFC Росія Київ Будинок профспілок скандал протести

      Отредактированная версия сайта KFC

      Как говорится – почувствуйте разницу. И если вам не противно, то заходите туда пожрать. У россиян. Жареных кур. В сожженном Доме профсоюзов. Во время украинской революции Достоинства. Налетай!,
      – эмоционально высказался Муждабаев.

      Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты возле Дома профсоюзов в связи с открытием ресторана KFC в этом здании: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдана погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".

      Правоохранители избили и задержали 6 активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем – брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.

      Через некоторое время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента.

      ПРОТЕСТЫ ИЗ-ЗА ОТКРЫТИЯ РЕСТОРАНА KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?
      В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвинили в поджоге дома правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывших чиновников СБУ.

       

       

      Теги: протесты Новости Киева Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве Новости Украины Новости России Расследования журналисты Скандал
      Источник: 24 канал
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