Резкое повышение ренты уничтожит железорудную отрасль, – Беленький

Резкое повышение ренты за добычу железной руды в случае принятия Верховной Радой законопроекта №1210 уничтожит железорудную отрасль.

Об этом заявил сегодня председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький на заседании рабочей группы по вопросам ренты, передает корреспондент МинПрома.

Он напомнил, что мировые цены на железную руду могут как расти, так и снижаться. "Для нас 75 долл./т. – это точка отсечения железорудного экспорта в Китай", – сказал он. В таком случае экспорт железной руды снижается на 20-25%, а экономика Украины теряет валютные поступления.

"А там еще минус 5-10 долл. в цене – и мы теряем и экспорт в Европу, фактически тогда весь экспорт", – уточнил глава ФМУ. По его словам, именно поэтому экономика железорудных предприятий очень чувствительна к чрезмерному повышению налоговой нагрузки – как это предлагается сделать законопроектом №1210.

"Государство в таком случае недополучит 3-4 млрд грн., по нашим подсчетам. То есть повышение ренты не принесет государству ожидаемых результатов в виде увеличения налоговых поступлений, в этом нет смысла", – резюмировал председатель Федерации металлургов Украины.