"Резонансное дело. Аплодирую": журналист рассказал об абсурдных обвинениях военного в суде

В Херсонской области полиция нанесла сокрушительный удар по коррупции.

Необычную историю в своем видеоблоге "Итоги дна" рассказал журналист-расследователь Денис Бигус.

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"Управление защиты экономики установило, что военнослужащий по контракту, "действуя умышленно и противоправно в своих материальных интересах", сделал... Черта лысого, кто из вас угадает. Нет, он ничего не украл. Не разбодяжил дизтопливо, не дал кому-то покататься на бронетранспортере за деньги и уж тем более не вынес со склада несколько автоматов. Он, "действуя умышленно и противоправно", работал 10 дней грузчиком у какого-то местного предпринимателя и заработал, умышленно и противоправно, полторы тысячи гривен", – отметил он.

Журналист иронизирует, что таким образом херсонское управление экономической безопасности защитило государство от такого безобразия. Мол, составило протокол о коррупционном правонарушении, притянуло его в суд, где прокурор защитил экономику родного края и требовал наказания. И суд защитил местный бюджет.

Тем более контрактник и не отпирался, и вкатал ему штраф в 5 тысяч гривен. И конфискацию незаконно заработанной "полторашки". Именно за счет солдата, который идет подрабатывать ради 1500 гривен мы и вернем кредиты МВФ. Мысль о том, что чьи-то большие преступления нивелируют чьи-то малые – неправильная. Но есть вещи, которые делать просто стыдно,

– добавил Бигус.

Видео полного выпуска "Итогов дна" за 28 августа 2018