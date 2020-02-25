РФ назначила торгового представителя в Украине впервые с 2012 года: что о нем известно

Российское правительство впервые с 2012 года назначило постоянного торгового представителя по Украине. Им стал Андрей Бабко.

Соответствующее распоряжение российского премьера Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации РФ, сообщает "Интерфакс".

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Отметим, что должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда его предшественник Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя выполнял Сергей Соломин.

Что известно об Андрее БабкоОн родился в 1958 году в Амурской области. В 1980 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "востоковед-филолог", а в 2005 в этом же университете получил юридическое образование. В 1997 году Бабко работал заместителем главы Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал должность заместителя торгпреда РФ в Китае.



С 2013 года занимал должность российского торгового представителя в Армении.

Торговля Украины с Россией: основное

Россия всегда была основным торговым партнером Украины. Так было даже после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, хоть объемы и уменьшились. Сейчас крупнейшим торговым партнером Украины является Китай. Больше всего Украина завозит товаров из Китая (15,10%), России (11,77%) и Польши (10,08%). Крупнейшими рынками сбыта украинских товаров являются те же три страны: Китай (6,96%), Польша (6,77%) и Россия (6,57%). Украина больше покупает, чем продает сама.

После аннексии Крыма и развертывания войны на Донбассе торговля между Украиной и Россией начала идти на убыль. Подробнее смотрите в инфографике 24 канала.



Торговля с Россией / Инфографика 24 канала

Первый шаг для этого сделала Россия. В условиях гибридной войны Россия использовала экономическое давление на Украину. Страна агрессор ввела эмбарго на ряд украинских товаров, в частности промышленных и сельскохозяйственных, сырье и продовольствие и многое другое. Россия периодически пересматривает и дополняет список. В 2018 году Украина в основном покупала энергоносители и продукцию промышленности в России.

Что такое эмбарго?Эмбарго – это торгово-экономическое ограничение. Другими слова, полный запрет на ввоз отдельных товаров, происходящих из страны, против которой применили эмбарго. Обычно страны используют эмбарго для политического давления.

Украина со своей стороны также ограничила торговлю с Россией. Несмотря на то, что международное сообщество начало накладывать санкции на Россию еще в 2014 году, первая экономическая санкция со стороны самой Украины появилась только в 2016 году. В Украине запрещены такие российские товары: некоторые продукты питания, корма для животных, цемент, продукция ветеринарной медицины, отдельные виды одежды и другое. Мы в основном экспортируем продукцию черной металлургии и металлообработки в Россию.

Можно ли прекратить торговлю с Россией?

За последние годы Украина и так снизила долю российских продуктов на украинском рынке почти втрое. Украина перенастраивается на китайских и европейских торговых партнеров, но, как и ожидалось, этот процесс медленный.

Однако остается еще ряд продукции, которую Украина должна покупать в России за неимением альтернативы или из-за экономической невыгодности покупать у других. Это в дополнение к нашей энергетической зависимости.

Экономическая зависимость Украины от России ежегодно уменьшается. Семь лет назад Россия могла сильнее нанести ущерб экономике Украины своими санкциями, чем она может сейчас. В дополнение, украинские производители предпочитают европейский и китайский рынки также, поскольку украинский экспорт в РФ уменьшился в 3,6 раза.