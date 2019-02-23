Родители скандальных сестер Анны и Марии Опанасюк попали в "Чистилище": что о них известно

Теперь в базе "Миротворца" в разделе "Чистилище" можно увидеть имена Ларисы и Александра Опанасюков. Они являются родителями участников финала национального отбора Евровидения дуэта ANNA MARIA.

В эфире телеканала ATR дуэт ANNA MARIA (настоящие имена певиц – Анна и Мария Опанасюки) весьма резонансно отвечали о нынешнем статусе Крыма. По словам исполнительниц, "Украина потеряла Крым", однако, несмотря на это, "Крым остается Крымом". Также уроженки полуострова не сумели ответить, состоялась ли его оккупация.

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Что известно о скандале вокруг дуэта ANNA MARIA: смотрите видео

Из-за таких неоднозначных высказываний участников Нацотбора Евровидения в Украине вспыхнул скандал. Кроме того, общественность узнала, что родители Анны и Марии живут в Крыму и являются прислужниками оккупационных властей. В частности, их мать, кроме того, что занимает должность "заместителя председателя" так называемого "Совета министров", еще и в соцсетях распространяет пропагандистские сообщения. Насчет отца, то он является известным в Крыму судьей, однако в 2016 году ушел в отставку.

На это мгновенно отреагировали активисты с ресурса "Миротворец". Следовательно, Лариса и Александр Опанасюки оказались в их базе. Мать певиц здесь фигурирует как "союзница оккупантов", а отец – как "изменник Родины". Оба проживают в Симферополе.



Лариса и Александр Опанасюки на сайте "Миротворца"

В чем обвиняют активисты Ларису Опанасюк:

– нарушила присягу госслужащего;

– приняла гражданство России;

– перешла на работу к оккупационной власти;

– работает "заместителем председателя Совета министров Республики Крым" и одновременно "руководителем аппарата Совета министров Республики Крым";



Лариса Опанасюк неоднократно принимала участие в пропагандистских мероприятиях

Какие награды и почетные звания имеет Лариса Опанасюк:

Почетная грамота Совета министров АРК (2003 год)

Заслуженный юрист АРК (2003 год),

Заслуженный юрист Украины (2004 год);

"Орден Дружбы" (апрель 2004 года);

Медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма" (май 2014 года).

Лариса Опанасюк сегодня работает "заместителем председателя Совета министров Республики Крым"

Основные факты из биографии Ларисы Опанасюк:

– родилась 26 декабря 1962 года;

– в 1985 году окончила Харьковский юридический институт имени Дзержинского по специальности "правоведение";

– в 2004 году окончила Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление";

– с февраля 2000-го по июль 2006 года работала начальником Главного юридического Управления делами Совета министров АРК;

– с июля 2006-го по декабрь 2011 года была на должности первого заместителя Министра Совета министров АРК и одновременно начальником Главного юридического управления;

– с декабря 2011-го по февраль 2012 года была исполняющей обязанностей председателя Республиканского комитета АРК по охране культурного наследия;

– с 22 февраля 2012 года начала работать председателем Республиканского комитета АРК по охране культурного наследия.

С 28 февраля 2014 года по настоящее время является "заместителем председателя Совета министров Республики Крым" и одновременно "руководителем аппарата Совета министров Республики Крым".

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Биография Ларисы Опанасюк на сайте "правительства Крыма"

В чем обвиняют Александра Опанасюка. Нарушив присягу судьи и законодательство Украины, после аннексии Крыма Россией перешел на службу к оккупантам в роли судьи. Поэтому Генпрокуратура Украины в отношении него начала уголовное производство в соответствии со статьей Уголовного кодекса О государственной измене.



Александр Опанасюк

Также известно, что он родился 6 сентября 1961 года в Виннице. С 2015 года работал в "Апелляционном суде Крыма".



В 2016 году Александр Опанасюк ушел в отставку с должности судьи

Что известно про проект "Миротворец"? Это украинская неправительственная организация, занимающаяся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка". При информационной поддержке центра "Миротворец" был создан одноименный сайт.



"В интересах сохранения жизни, здоровья, свободы свободного передвижения и иных прав и свобод граждан Украины, коллектив Центра "Миротворец" осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации относительно тех объектов исследования, в действиях которых присутствуют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека , мира, безопасности человечества и международного правопорядка", – отмечают активисты на своем сайте.



Руководитель центра "Миротворец" Роман Зайцев. Соучредители проекта – действующие член коллегии МВД Антон Геращенко и заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука: они активно презентовали "Миротворец" в медиа-пространстве.

На скандал с дуэтом ANNA MARIA отреагировал известный крымскотатарский журналист Айдер Муджабаев.

По этому поводу я считаю, что они – предатели Украины, они выступают за то, чтобы Украина была по факту управляемой Россией. Это их вполне устраивает, как и устраивает аннексия Крыма, как устраивает их маму, которая является колаборанткой и преступницей, соответственно, дочери это не осуждают,

– отметил он.

Также представитель СМИ считает, что Анну и Марию Опанасюков вообще стоит исключить из украинского Нацотбора Евровидения.

"Для меня странно, зачем они вообще стремятся представлять Украину на Евровидении. Как страна может послать на международный конкурс людей, которые отрицают очевидные факты угрозы для жизни этой страны. Я не понимаю, как жюри их включили в Национальный отбор", – пояснил свою позицию Муджабаев.

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