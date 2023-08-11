Новые мятежи не за горами: при каких условиях росгвардия вернется против Путина
Владимир Путин после неудачного мятежа Евгения Пригожина готовится к возможным новым переворотам в России. С этой целью он вооружает танками росгвардию, которая должна защищать режим российского диктатора внутри страны-агрессора.
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что режим Путина за последние годы перестал притворяться "цивилизованным", а начал действовать с позиции силы и внутри России, и за ее пределами. Именно поэтому он российский диктатор начал полномасштабное вторжение в Украину без какого-либо повода.
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Остались те, кто готов терпеть Путина
Российский диктатор сегодня не собирается оправдываться россиянам. А чтобы не оправдываться, необходимо в любой ситуации применять силу.
"Именно поэтому росгвардии нужны танки. Дело не только в мятежах. Все довольно просто – любой, кто будет против власти Путина, будет убит. И все оставшиеся в стране-агрессоре россияне готовы терпеть диктатуру силы Путина", – подчеркнул он.
РосгвардияЭта организация в России была основана в 2016 году. Она объединяет несколько подразделений министерства внутренних дел. Росгвардия насчитывает примерно 200 тысяч военнослужащих, а возглавляет ее бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. После полномасштабного вторжения России в Украину росгвардия находится под международными санкциями.
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Может быть недовольство в армии
В то же время, на фронте в российской армии не хватает танков. Это факт, ведь Путин и Дмитрий Медведев ездили на танковые заводы и рассказывали, как наращивают производство танков. Также министр обороны Сергей Шойгу сообщал о дефиците танков на передовой и необходимости увеличить их производство.
И в это же время Путин передает танки росгвардии, а не российской армии. И это может привести к мятежу в армии,
– предположил политолог.
В то же время, росгвардия также может в определенный момент повернуть танки против самого Путина.
"Сегодня глава росгвардии Виктор Золотов на стороне российского диктатора, а завтра может перекинуться на другую сторону. Где был он и росгвардия, когда Пригожин совершал свой мятеж? Золотов появился только после того, как все закончилось, и Путин раздавал награды. И неизвестно, на чьей стороне он был – Пригожина или Путина", – подчеркнул Михаил Шейтельман.
Больше о предоставлении Путиным тяжелого вооружения росгвардии
- В британской разведке также отмечают, что решение о вооружении росгвардии танками Путин принял после неудачного мятежа Пригожина.
- В то же время росгвардия никак не проявила себя во время "переворота" вагнеровцев. Однако именно для противодействия внутренней опасности в России она и была создана.
- Между тем, ранее Золотов заявлял, что росгвардия должна иметь на вооружении также артиллерию и ударные вертолеты.
- Однако советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что российский диктатор планирует создать на базе росгвардии "отряды поддержки путинской вертикали". Именно они должны "контролировать" ситуацию в России при новом мятеже. Однако, по его мнению, в таком случае "росгвардия разбежится сразу".