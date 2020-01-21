Роскошное имение советника Кличко на запрещенной территории: как КГГА выдает нужные документы

Рекреационная территория Жуков остров – это леса над Днепре между Киевом и элитным районом Конча-Заспой. Но рекреационный Жуков остров он мажорнее, потому что там еще не все застроено. Однако все идет к тому.

Жуков остров по документам это все еще Киев, по факту – огромная зеленая зона на выезде из города. Здесь и лес, и выход в Днепр. Под боком – Конча-Заспа, самое элитное украинское предместье. Это соседство сделало Жуков одним из самых привлекательных мест застройки. Потому что очень дорого и запрещено.

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Статус острова соответствующий – это заказник и рекреационная зона, с длиннющими прибрежными зонами и песчаными пляжами. Строительной технике здесь не место. Но проезжая остров, постоянно натыкаешься на высокие заборы, которых там не должно быть.

Например, ранее там уже вырос огромный особняк бизнесмена и экс-нардепа Василия Хмельницкого. Однако строительство имений здесь запрещено. Документы же говорят, что это насосная станция, а ее пребывание там закон не запрещает.



Дом Василия Хмельницкого

В отличие от вот этих имений. На видео видно, дома до сих пор не обжиты. Поиск их владельцев привел к семье нардепа и экс-главы Администрации президента Януковича Сергея Левочкина.



Необжитые дома

Вот это тоже еще Жуков Остров. За высоким забором около 40 гектаров земли. Декоративные озера, поляна, несколько домов и Центральный дворец. По закону всего этого здесь быть должно, потому что землю выделяли кооперативу. Однако начали строить для бывшего "регионала" Юрия Иванющенко. Более известного, как Юра Енакиевский.



Дом на Жуковом острове

Но даже объявление его в розыск и попытки прокуратуры вернуть землю в собственность Киева – не помешали завершить строительство Версаля по-украински.

А в другом строении пока деревья и пляж. Пока. Журналистам удалось получить проект потенциальной застройки этого участка. Два роскошных дворца на несколько этажей. У обоих открытые бассейны и огромные лужайки с высаженными декоративными елками.



Проект будущего строения

И реализовать этот потенциальный проект на Жуковом острове может Павел Рябикин – экс-нардеп, бывший заместитель мэра Виталия Кличко и нынешний руководитель аэропорта "Борисполь". Остров Рябикин "осваивает" почти 20 лет. Его первым объектом здесь стал элитный яхт-клуб и ресторанный комплекс "Маячок".

Теперь владения могут расшириться. Причем очень существенно. Вот те два частных особняка и люксовая база отдыха имеют шансы появиться на 15 гектарах заповедной земли вплотную к "Маячку". Это сейчас здесь еще ничего нет. Приватность земли выдает только забор. Но, похоже, это лишь временно. В августе у чиновников киевской городской администрации попросили документ, что фактически дает старт новой застройке на Жуковом. И она его выдала.

Разрешительные документы подписали тихо, без лишнего шума. Этими же словами можно охарактеризовать в принципе всю биографию Павла Рябикина, который несмотря на публичную скромность давно и прочно закрепил связи во власти. Юрист по специальности успел поработать послом, заместителем министра и даже трижды отсидеть в кресле нардепа.



Павел Рябикин

После Революции Достоинства карьера Рябикина вышла на новый уровень. Избранный в 2014 году на должность председателя киевской городской администрации Виталий Кличко сразу же назначил его своим заместителем. За год с должности заместителя уволился, однако и до сих пор числится советником Кличко на общественных началах.

В 2017 году о Рябикине снова заговорили. Он возглавил Международный аэропорт "Борисполь". И хотя кресло под Рябикиным сейчас заметно шатается, он остается на влиятельном посту, миллионных состояниях и налаженном бизнесе.

Основной бизнес Рябикина – тот самый закрытый элитный комплекс "Маячок", который начал расти на Жуковом острове в 2002 году. Ресторанный комплекс, ивент-холл, крытые беседки, террасы на воде, собственный причал и стоянка для яхт. Здесь можно отдохнуть, отпраздновать юбилей, пригласить любимых на свидание или поплавать на яхте. А если вы имеете собственную яхту, то оставить ее на зимовку.



Элитный комплекс "Маячок"

На Жуков остров часто ездит бывший шеф Рябикина, председатель киевской городской госадминистрации Виталий Кличко.

На территории комплекса на Жуковом несколько домов. Но используют их для рекреации отдельных людей. Одним из таких как раз пользуется брат главы КГГА – Владимир Кличко. По информации журналистов, рядом с боксером-чемпионом коттедж для семьи самого Рябикина.

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И, казалось, 4,5 гектара на заповедном Жуковом острове, успешная карьера, прибыльные предприятия и куча имущества – чего бы на этом не остановиться? Но нет, как говорится, аппетит приходит во время еды.

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