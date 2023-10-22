Путин уничтожает православие: чем ему грозит церковная ЧВК

В российской православной церкви создают собственные ЧВК. Однако для Владимира Путина эти военные формирования могут представлять угрозу.

Российский диктатор будет работать над уничтожением частных военных компаний, потому что боится, чтобы они не вышли из-под его контроля. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов, добавив, что причина страха перед ЧВК – ситуация с мятежом Евгения Пригожина.

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Российский диктатор понял, на что способны ЧВК, если их не контролировать. Более того, все годы своего правления он целенаправленно работает над войнами с якобы братьями по вере и национальности.

Если посмотреть на все, что сделал Путин за 24 года, то можно понять, что он систематически уничтожал российский народ и православие. Он делает все в угоду Китаю или мусульманскому миру,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Странными звучат заявления россиян о якобы "братском народе", потому что по такой логике выходит, что их так называемый президент начал гражданскую войну. Некоторые в России это понимают, поэтому не стоит исключать, что православные ЧВК могут поднять бунт против Путина.

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Логику россиян искать не стоит, ведь, по словам Жирнова, у страны-агрессора, а в первую очередь Путина, она отсутствует, как и критическое мышление. Только так можно объяснить его действия.

"Страна больна, поэтому с одной стороны они говорят одно, а делают другое. Говорят, что Путин издевается над дружеским народом, но одновременно идут воевать против Украины, которую сами считают частью российского народа", – добавил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ.

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