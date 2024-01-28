"Там жила моя бабушка": СМИ пишут, что после обстрела Харькова в России застрелился инженер
В России застрелился инженер оборонного завода "Алмаз-Антей". Это якобы произошло после того, как в Харькове после ракетных ударов погибла бабушка россиянина.
Об этом пишут некоторые российские СМИ и телеграм-каналы. В сети также публикуют кадры предсмертной записки, в которой инженер объяснил свой шаг, передает 24 Канал.
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Не смог с этим жить
Как пишут в сети, инженер главного системного конструкторского бюро концерна ПВО "Алмаз Антей" Антон Горобец покончил с собой после того, как во время ракетных ударов в Харькове погибла его бабушка. Мужчина в предсмертной записке утверждал, что именно он "приложил руку к ракете, которая прилетела в Харьков".
Инженер также написал, что "не может с этим жить, то, что происходит, – это ужас и кошмар", а также он заявил, что "отказывается в этом участвовать".
Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков, в дом, где жила моя бабушка по маминой линии, она скончалась. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит – ужас и кошмар. Больше в нем участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Простите меня, пожалуйста, но я – так больше не могу,
– говорится в записке.
Якобы предсмертная записка инженера / Фото с росСМИ
Российские телеграм-каналы отмечают, что следственный комитет считает, что инженер не укорачивал себе возраста, а это было убийство. В настоящее время на оборонном заводе якобы проводятся проверки., а также выясняют, с кем общался усопший.
Россиянин якобы покончил с собой из-за смерти бабушки от российской ракеты в Харькове / Фото с росСМИ
Что известно о заводе "Амаз-Антей"
Смертельный обстрел Харькова 23 января
- Российская армия 23 января около 7 утра нанесла ракетные удары по Харькову. Враг атаковал баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру – многоэтажки в Киевском и Салтовском районах.
- В результате вражеских ракетных ударов в одной из 5-этажек было полностью разрушен подъезд. Под завалами оказались люди. Спасатели более суток разбирали завалы и деблокировали тела погибших.
- В общем, в результате ракетных ударов по Харькову 23 января погибли 11 человек, среди которых 2 мужчин и 9 женщин. Среди погибших также 8-летняя девочка. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эти обстрелы стали самыми трагическими для города за все время войны.