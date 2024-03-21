Подготовили на скорую руку: авиационный эксперт разобрал особенности атаки по Киеву

Россияне после длительного перерыва ударили утром 21 марта по Киеву 31 ракетой. В результате атаки есть пострадавшие, также повреждены здания и автомобили в нескольких районах столицы.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что от предыдущих ракетных атак на Киев, обстрел 21 марта отличается количеством ракет, которые выпустил враг по городу. Вероятно россияне готовились к более мощной атаке, а потом передумали.

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Выдержали значительную паузу

Такие действия россиян могут быть связаны с приездом в Киев почетных гостей. Когда в столицу Украины в феврале приезжал Жозеп Боррель, также звучала тревога и он находился в бомбоубежище.

В эти дни в Киев также приезжали зарубежные чиновники: 20 марта – советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, а 21 марта – председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Возможно россияне хотели успеть напугать Салливана, чтобы он прятался в бомбоубежище. Для Владимира Путина и его окружения это вполне возможная история. Когда-то он напугал своим лабрадором Ангелу Меркель, которая боялась собак. То есть Путину нравится унижать людей,

– отметил авиационный эксперт.

Сложилось впечатление, что эта атака была подготовлена на скорую руку и была связана с попыткой что-то показать Салливану. Россияне также не запускали "Шахеды" и "Калибры". Хотя украинские силы загнали носителей "Калибров" в Новороссийск, они могли бы оттуда выйти, чтобы запустить эти ракеты.

В то же время, по словам авиационного эксперта, эта атака состоялась после значительного перерыва. Такая пауза скорее всего связана с накоплением ракет для удара, потому что поверить в то, что россияне внезапно стали гуманными, трудно.

"Они хотят не только запугать Сумскую, Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, но чтобы вся страна дрожала", – предположил Константин Криволап.

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Утром россияне нанесли удары по столице. В общем враг выпустил на Киев 31 ракету, в частности, 29 крылатых и еще 2 баллистические. Для их запуска он привлек до 11 своих самолетов ТУ-95МС. Силы ПВО сбили все ракеты противника.

В результате удара в нескольких районах были повреждены дома, автомобили. Так, в Подольском районе возник пожар в двухэтажном здании. Кроме того, произошло возгорание трансформаторной подстанции, а в другом месте – пожар возник в складском здании.

Также пожар охватил квартиру в многоэтажке в Шевченковском районе. Спасатели эвакуировали 15 жителей. К тому же в районе сгорели 3 автомобиля. В то же время были повреждены окна многоквартирного дома и уничтожены огнем 3 автомобиля. А в Святошинском районе в двух многоэтажках повреждено остекление окон, а также пострадало здание учебного заведения.

Известно, что из-за ракетной атаки врага пострадали 14 человек, из них 5 особ госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.