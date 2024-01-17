Не можем потерять территорию из-за бездействия, – ГУР исключает "глухую оборону" на фронте

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий 17 января на брифинге в швейцарском Давосе заявил, что российские оккупанты используют любое прекращение огня на фронте в Украине для улучшения положения. Он подчеркнул, что они попытаются открыть новые направления.

Ранее Вадим Скибицкий рассказал, что Кремлю для восстановления потенциала сухопутных войск нужно до десяти лет. Годы понадобятся врагу и для восстановления арсенала высокоточного вооружения, ведь Россия уже получает оружие от Ирана и Китая.

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ВСУ будут проводить контрнаступательные операции

В военной разведке оценивают, что на тактическом уровне боевые действия на фронте будут продолжены. Это будет происходить даже при сложных погодных условиях.

Никто не говорит об остановке или тем более о прекращении огня. Любое прекращение огня России будет использовать для улучшения тактического положения и обретения большей способности для восстановления или открытия новых направлений боевых действий,

– подчеркнул Скибицкий.

По его словам, мы не можем потерять свою территорию из-за бездействия.

В то же время, комментируя риски "замораживания" военных действий и теоретического перехода ВСУ в так называемую "глухую оборону", Скибицкий рассказал о подготовке российского войска. Он отметил, что захватчики во время войны достаточно быстро учатся.

В таком случае, если мы даже перейдем в глухую оборону, как многие говорят, и начнем развивать наш ОПК, то враг не остановится. Мы должны развивать все – воздушную оборону, заботиться, чтобы наш ОПК был защищен, и мы должны проводить контрнаступательные мероприятия, чтобы не допустить потери территории,

– сказал представитель ГУР.

Он также добавил, что опыт, полученный в 2023 году, на примере показал, как следует действовать.

Ситуация на фронте: коротко