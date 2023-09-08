России очень нужно оружие: кто может помешать ее поставке из КНДР

Российские оккупанты несут бешеные потери не только в личном составе, но и в технике. Поэтому враг стремится пополнить свои запасы и попросить помощи у Северной Кореи.

Американский политолог Рамиз Юнус сказал 24 Каналу, что этому могут помешать США и Китай, если им удастся договориться.

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"Это зависит от США и Китая. Если они этого не захотят, они могут это затормозить", – отметил Юнус.

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Так, КНДР находится под полным патронажем Китая и в то же время опасается усиления санкционного давления со стороны Запада. Поэтому Пхеньян не будет делать то, что ему не разрешат.

Даже если Северная Корея решится передать России оружие, стране-агрессору это не поможет. США с союзниками в ответ только усилят поддержку Украины.

Россия попала под раздачу

Мировые лидеры США и Китай имеют достаточно сложные отношения, потому стараются не допустить усиления друг друга. Для этого обе страны пытаются использовать Россию.

Китай заинтересован в том, чтобы Россия не пала и в ней сохранилась политическая власть. Он хотел бы, чтобы Россия слабела – но не под диктовку США, а под его диктовку,

– объяснил Юнус.

США, со своей стороны, хотят сохранить Россию, чтобы сдерживать Китай.

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