Использовали более 12 миллионов: какое количество боеприпасов может остаться у россиян

Россия начала использовать на поле боя 122-миллиметровые ракеты из Ирана семейства Arash. Оккупанты применяют их при стрельбе из РСЗО "Град". Кроме того, на Бахмутском направлении у россиян заметили ПТРК иранского производства.

Офицер ВСУ Арти Грин рассказал 24 Каналу, что иранские ракеты существенно не изменят ситуацию на фронте, ведь "Грады", на которых используют эти ракеты, не очень точное оружие.

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Собирают оружие в Северной Корее и Иране

Он напомнил, что "Грады" были разработаны для поражения массы войск на обширной территории. Однако у нас другая война, и для пехоты, находящейся в укрытии, это оружие не представляет серьезной угрозы. А наибольший вред можно нанести противнику высокоточным оружием, в частности FPV-дронами.

Оккупанты в последнее время значительно нарастили производство дронов, и уже могут себе позволить преследовать даже одного военного. Украинские силы сейчас поступают так же. На участках, где нужно "проредить" противника, под удар попадают не только бронеобъекты, но и группы пехоты даже до трех человек. А в перспективе следующего года уже за одним пехотинцем будет залетать отдельный дрон.

Что касается боеприпасов, которые Иран предоставляет России, то вряд ли у него есть их более миллиона. А за прошедшие полтора года противник выпустил по нам 12 миллионов условных боеприпасов 100 плюс миллиметров. По мнению аналитиков, у россиян осталось их примерно 3 миллиона,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Такую интенсивность огня, которую оккупанты имели в предыдущий период войны, они уже не могут обеспечить. Поэтому они и собирают оружие в Северной Корее и Иране.

Изменят ли ситуацию на фронте иранские ракеты Arash для "Градов", которые есть на вооружении у России: смотрите видео

Теперь россияне применяют достаточно большое количество боеприпасов. И оно значительно превышает объемы, которые они могут себе позволить.

"Вероятно захватчики хотят использовать их к началу дождей, потому что ближе к ноябрю активная фаза наступательных действий может просесть. Пехота не сможет эффективно работать, как она делала это раньше, поскольку пройти даже километр по грязи не так просто", – подчеркнул Арти Грин.

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