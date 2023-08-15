Россия обстреляла Украину ракетами, которые изготовила в этом году из иностранных микросхем

Российские военные во время массированного удара по Украине 15 августа использовали ракеты, изготовленные в 2023 году. Для производства этих ракет Россия использовала иностранные микросхемы.

Речь идет о российских крылатых ракетах Х-101. Этой ночью россияне выпустили по Украине сразу 20 ракет Х-101 и Х-555.

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Россия производит новые ракеты, несмотря на западные санкции

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что эти ракеты были изготовлены россиянами в текущем году. Более того, по его словам, в Х-101, изготовленных в апреле, имеется примерно 30 иностранных микросхем.

Руководитель ОП отметил, что нужно усиливать санкции против врага, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты.

По его словам, информация собирается и Украина постоянно работает с партнерами.

Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем,

– отметил Ермак.

. Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракеты Х-101

Россия и Иран получают уникальные запчасти

– это один из новейших типов ракет, которые имеет Россия. По его словам, в месяц Россия производит около сотни высокоточных дальнобойных ракет.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что не столь важно, где Россия собирает иранские дроны-камикадзе "Шахед", как то, откуда Иран и Россия получают уникальные запчасти, производимые в Европе и США.

По его словам, нужно больше работать в дипломатической и политической плоскости, чтобы помешать России и Ирану получать запчасти для изготовления оружия.

Хотя Россия заявляет, что производит "Шахеды" на своей территории, но "оттого они менее иранскими не становятся и меньше запчастей западных там не становится".

Именно поэтому, как сказал Игнат, чрезвычайно важен контроль санкций и недопущение получения Россией этих уникальных запчастей.

Он добавил, что качество "Шахедов", вероятно, улучшается, поскольку враг делает некоторые выводы. В частности, оккупанты могут использовать какие-то композитные материалы, чтобы делать эти цели менее заметными, или, возможно, делают "Шахеды" менее громкими.

Игнат подчеркнул, что враг всегда будет хотеть усовершенствовать свое оружие, чтобы оно работало более эффективно.

Что известно о массированной атаке 15 августа