Российские власти создали систему управления регионами, которая больше напоминает мафиозную структуру, чем федеративное государство. Губернаторы зависят от финансирования Кремля и вынуждены демонстрировать абсолютную лояльность, тогда как реальный контроль над местными элитами осуществляет ФСБ.

Российские власти создали систему управления регионами, которая больше напоминает мафиозную структуру, чем федеративное государство. Губернаторы зависят от финансирования Кремля и вынуждены демонстрировать абсолютную лояльность, тогда как реальный контроль над местными элитами осуществляет ФСБ. В то же время в разных частях страны власти применяют разные методы принуждения: провинцию превращают в источник мобилизационных ресурсов, а жителей больших городов запугивают задержаниями и репрессиями.

Журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян объяснил 24 Каналу, как на самом деле устроена система управления в России, почему губернаторы не обладают самостоятельностью и какую роль в контроле над регионами играет ФСБ. Также экономист оценил, как обнищание населения помогает Кремлю удерживать власть, почему российская экономика возвращается к советской модели выживания и как закупки российских энергоресурсов и непоследовательность Европы поддерживают режим Путина.

Иллюзия федерации: мафиозная структура и надзиратели из ФСБ

Западные политологи часто ошибочно анализируют Россию через призму классического федерализма, полагая, что Кремль вынужден полагаться на региональные элиты для обеспечения мобилизации и финансирования войны. Однако реальная система управления в России построена по принципам мафиозной структуры, где губернатор выполняет роль управляющего филиалом, не имеющего права на собственные политические амбиции.

Все российские регионы являются дотационными, что создает идеальный рычаг лояльности. Губернаторы субсидируемых регионовполучают "разрешение на правление" и финансирование из центра в обмен на абсолютное повиновение и обеспечение нужных результатов на выборах. Им разрешается обогащаться за счет коррупционных схем в строительстве или коммунальном хозяйстве, но ровно до тех пор, пока они выполняют волю Москвы.

Настоящим инструментом управления регионами являются не местные власти, а Федеральная служба безопасности. При каждом губернаторе действует управление ФСБ, подчиняющееся исключительно Москве.

Местные чекисты собирают компромат на всю региональную верхушку. Когда центру нужно напомнить губернатору о его месте, ФСБ инициирует показательные " аресты российских чиновников " среди среднего звена – например, министров коммунального хозяйства, у которых внезапно находят тонны наличных и золота. Эта система тотального надзора пронизывает все сферы: от правительств губерний до банков и частных предприятий.

Два сценария террора: запугивание Москвы и утилизация регионов

Для удержания контроля над населением Кремль использует дифференцированный подход, разделяя страну на Московское княжество и остальные территории.

В провинции происходит жесткая и неприкрытая " мобилизация в России ". Людей буквально отлавливают на улицах, избивают и отправляют на фронт. Местные власти получили карт-бланш на любые действия в отношении подчиненного им населения, главное – обеспечить поставку "живой силы". Жизнь в регионах обесценена настолько, что отправка на войну становится безальтернативным сценарием.

Зато в Москве и Санкт-Петербурге действует другая тактика – профилактическое запугивание. Столичные жители исторически привыкли считать себя бенефициарами государства, требуя комфорта и соблюдения базовых прав. Поэтому " массовые задержания молодежи в Москве ", задержания подростков и представителей субкультур в Москве преследуют цель не столько пополнения армии, сколько парализации общества страхом.

Власть демонстрирует, что "жизнь в России платная", и любое проявление неформальности или несогласия будет жестоко подавлено полицейскими дубинками. Диалог с молодежью больше не нужен – государству нужны лишь послушные солдаты для войны.

Обеднение как базовое условие выживания режима

Экономический кризис в России, нищенские зарплаты учителей (на уровне 350 долларов) и массовый отток кадров из больниц не являются признаками скорого краха путинской системы. Наоборот, это сознательное возвращение к советской норме, где бедность была главным инструментом покорности.

Период экономического благополучия нулевых годов был исторической аномалией для России. Современная власть возвращает население к привычному состоянию выживания. Опыт Советского Союза доказывает: когда людям нечего есть, они не берутся за вилы, а пишут доносы на соседей и тихо ропщут на кухнях.

Более того, именно бюджетники – учителя и врачи – годами обеспечивали фальсификации на выборах, укрепляя путинский режим. Теперь они пожинают плоды собственного соучастия в создании диктатуры. Государство оставляет деньги только на " финансирование войны и силового блока " и элиту, сознательно загоняя остальное население в нищету, где единственным способом заработать становится подписание контракта с армией.

Европейская политика: между громкими заявлениями и реальными деньгами

Внутренняя устойчивость российского режима подпитывается и непоследовательностью Запада. Несмотря на громкие заявления европейских лидеров об отказе от сотрудничества с Россией и нежелании фотографироваться с российскими дипломатами, реальная политика остается циничной.

Евросоюз продолжает закупать российские энергоресурсы, в частности сжиженный газ, обеспечивая Кремлю рекордные доходы. Сумма, которую Европа заплатила России за энергоносители, превышает объемы материальной помощи Украине.

Кроме того, европейские институты демонстрируют готовность отменить санкции в отношении российских олигархов (таких как Алишер Усманов или Михаил Фридман), когда это становится экономически выгодным.

Отдельной проблемой стала так называемая "зеленая повестка", которая, закрыв атомные электростанции (в частности, в Германии), сделала европейскую промышленность критически зависимой от дешевого российского газа. Это создало для Путина идеальные условия для энергетического шантажа, который продолжает действовать даже на третьем году полномасштабной войны.

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