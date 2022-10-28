Маразм набирает обороты: для чего Путину заявления о "грязной бомбе" и "боевых комарах"

Россия не может перехватить инициативу на поле боя. Так что врагу остается одно: максимально скомпрометировать Украину перед всем миром. В частности, с помощью заявлений о "грязной бомбе" и прочем.

Своими мыслями по поводу ситуации на фронте и угроз со стороны России поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также рассказал, что теперь о Путине думает Штайнмайер, ранее не видевший в нем ничего злого.

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Ситуация на линии фронта остается очень напряженной. Впрочем, россияне все чаще пытаются стать в оборону, перебрасывая мобилизованных и окапываясь. Между тем ВСУ, пусть и медленно, но продвигаются вперед. Вместе с тем Кремль отчаянно пытается остановить это продвижение, а в идеале – вообще заморозить конфликт, шантажировать постоянными ударами по энергосистеме.

Сегодня даже приспешник Путина Медведев уже публично заявил: если украинцы хотят, чтобы проблемы с энергетикой прекратились, Киев должен капитулировать. Впрочем, пытается шантажировать диктатор и Запад, пугая использованием "грязной бомбы" и ядерного оружия. Накануне он даже кичился тем, что, мол, – он лично отдал поручение Шойгу звонить министрам обороны стран-партнеров Украины. Впрочем, шантаж, к счастью, не срабатывает и Запад продолжает помощь, а ВСУ – продвижение вперед.

Поэтому о том, как Кремль пытается запугать Запад новыми угрозами, чтобы выбить переговоры, ситуации на фронте и новых попытках Кремля остановить наступление ВСУ – дальше и поговорим.

Путин не прекращает нести чушь про "адиннарот"

Начнем с новой порции бреда от российского диктатора Путина, вновь выступившего с публичными заявлениями. И вот, согласно анализу Института по изучению войны, не стоит строить иллюзий относительно того, что Кремль отказался от своих первоочередных замыслов. В частности, захват или порабощение всей Украины. Путин снова рассказал своим гражданам, что не верит в суверенитет Украины, а значит, это можно трактовать как сознательный отказ от реальных переговоров о мире.

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В частности, российский диктатор накануне заявил, что цитирую: "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия. Ну, а дальше от Путина прозвучал старый псевдоисторический бред о том, что украинцы и россияне, якобы принципиально "один народ", который ошибочно разделили на "разные государства".

Таким образом, этот очередной бред от российского диктатора должен стать хорошей основой для размышлений тех, кто все еще считает, что эту войну можно прекратить простыми переговорами с диктатором. Но ситуация на фронте и все большая несостоятельность россиян реализовать свои планы даже с помощью террористических актов, подталкивает Путина к попытке заставить Украину и Запад все же начать переговоры с целью получить хоть какую-то паузу в войне.

Путин пытается скомпрометировать Украину

Кстати, сегодня президент Польши Анджей Дуда только подтвердил этот тезис. По его мнению, Россия, используя тактику запугивания ядерным оружием и "грязной бомбой", всеми силами пытается заморозить боевые действия в Украине, поскольку терпит поражение на поле боя. По словам польского президента, звонки министра обороны России Сергея Шойгу западным коллегам – попытка Москвы заморозить войну любой ценой, ведь давление на Киев не срабатывает, поэтому Кремль решил шантажировать Запад.

И на самом деле сам диктатор вчера многое наговорил о своих истинных намерениях. Напомним, что министр обороны России Шойгу накануне обзвонил сначала западных министров обороны, а затем переключился на восточных. В частности, первыми бред о "грязной бомбе", которую якобы готовит Украина, услышали министры обороны Турции, Великобритании, Франции и США. Там Шойгу не поверили и ответили, что в таком случае нужно только увеличивать помощь Украине, ведь такие заявления со стороны Москвы – это намек на то, что сама Россия может готовить.

Впрочем, позже были звонки Шойгу к министрам обороны Индии и Китая, и вот там мы получили не столь однозначную реакцию. В Пекине подтвердили факт разговора и просто заявили, что цитирую: "стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес". Ну а дальше, в своем коммюнике, Пекин перешел к угрозам в сторону США, мол, Вашингтон не должен мешать, так называемому, "воссоединению" Тайваня с Китаем. А вот со стороны Индии прозвучало несколько странное заявление относительно бреда Шойгу. В частности, министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерным угрозам.

То есть, если западные партнеры сразу же отвергли все лживые заявления Шойгу, то Индия казалось бы размыто, но заявляет, что ни Россия, ни Украина не должны прибегать к ядерным угрозам, что сразу же создает образ Украины как ядерного государства, которое, по мнению Раджната Сингха действительно может иметь подобное оружие. И, будьте уверены, россияне такое заявление точно будут использовать на международных площадках. Например, в ООН, мол, видите – не только мы так считаем, вот еще Индия есть.

Хотя с другой стороны, в ООН стали более критично относиться ко всему бреду, который озвучивают из Кремля. Накануне Россия направила Совету безопасности ООН проект резолюции по созданию комиссии по расследованию мифической "деятельности биолабораторий США в Украине". На что получил довольно четкий ответ. Представитель Организации Объединенных Наций по разоружению Аделаджи Эбо и посол США в ООН Лидна Томас-Гринфилд отвергли такое обращение страны-агрессора в Совбез ООН. В частности, Линда Томас-Гринфилд заявила, что обвинение России – "чистая выдумка без каких-либо доказательств".

А вот Аделаджи Эбо заявил, что подобные обращения России уже были озвучены в марте и мае месяце, и Совбез четко ответил, что ООН не известно ни о каких программах биологического оружия в Украине. Следовательно, очередное обращение страны-агрессора в Совбез – это обычный спам, чтобы отвлечь ООН от других важных вопросов.

Очевидно, что и попытка запугать мир какой-то "грязной бомбой" и постоянные намеки на применение ядерного оружия – уже не такие действенные. Но очень похоже, что таким образом Россия пыталась тянуть время в надежде, что переброшенные в Украину мобилизованные смогут изменить ситуацию на фронте. Ведь, во время своей бессмысленной речи, Путин откровенно заявил, что это он лично поручил Шойгу позвонить по телефону всем его коллегам в других странах и рассказать о якобы подготовке Украиной провокации с применением "грязной бомбы". Естественно, что диктатор заявил, что Россия даже якобы примерно знает, где ее делают.

По его словам, имеющиеся в Украине технологии позволяют сделать такое оружие из остатков ядерного топлива. Он также заявил, что всячески поддерживает просьбу Киева, чтобы МАГАТЭ приехало и проверило все атомные объекты в Украине. Но уверяет, что это нужно, чтобы Украина якобы не успела "замести следы подготовки "грязной бомбы". То есть, вся эта игра на публику рассчитана на то, что, несмотря на недоверие к российским заявлениям, международные организации даже чисто формально должны на них реагировать". А это тянет время, как надеется Путин, в пользу России.

Более того, диктатор в очередной раз решил изменить свою риторику и заявил, что самой России якобы незачем делать провокации с ядерным оружием. По словам главы Кремля, в них "смысла нет никакого – ни политического, ни военного". Мол, все заявления о том, что Россия готовит ядерный удар – это все инсинуации Запада, чтобы обвинить в чем-то его страну. А все заявления со стороны Кремля, которые все-таки звучали, это просто ответ Западу. На что, кстати, четко ответил президент США Джо Байден.

Штайнмайер изменил свое мнение о Путине

Так же агрессивную риторику Кремля и безумие Путина наконец-то критически прокомментировал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что именно диктатор не просто напал на Украину, но начал разрушение европейского порядка безопасности. Поэтому вся Европа должна солидарно противостоять ему, ведь это вопрос не только Украины – Путин бросил вызов всей Европе. А значит, Штайнмайер призвал немцев наконец открыть глаза и увидеть, во что превращает Европу один диктатор.

И вот именно потому, что немцы помнят уроки истории, Штайнмайер заверил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И это касается абсолютно всех аспектов: от увеличения поставок оружия до поддержки восстановления инфраструктуры Украины, в первую очередь энергетической.

Ведь, кроме ядерной риторики, Кремль, к сожалению, продолжает прибегать к откровенно террористическим методам – нанесению ударов по украинской энергетике. Поэтому Украина вынуждена начать экспорт энергетики из стран ЕС, хотя к тому же мы продавали электроэнергию Европе. И в Кремле уже даже не скрывают своего терроризма.

Более того, главный алкоголик страны-агрессора Дмитрий Медведев уже откровенно признался в терроризме, заявив, что, мол, Украину не спасут поставки электроэнергии из стран ЕС. Если же наше государство хочет, чтобы удары прекратились, Киев должен признать аннексию 4 регионов и все безумные задачи так называемой "спецоперации". И тогда, цитирую: вопрос со светом в Украине наладится. На такое заявление уже отреагировали в ОП, заявив, что это четкое признание российского чиновника в терроризме.

Оккупанты пытаются отвлечь от ситуации на фронте

Впрочем, еще раз подчеркну – вся эта агония последних недель со стороны Кремля – это признание поражения на фронте. В то же время, это и попытка сбить с толку и отвлечь Украину и Запад от ситуации на фронте. Там ведь для оккупантов складывается все крайне плохо. Поэтому Кремль пытался заставить ВСУ остановиться, чтобы подтянуть свои мобилизованные резервы. Правда, аналитики сходятся во мнении, что вряд ли это поможет россиянам.

Вокруг Херсона действительно вырисовывается очень напряженная ситуация, ведь Кремль поставил политическую цель: не сдавать город, не смотря на потери. Сегодня российский коллаборант Стремоусов заявил, что так называемая "эвакуация" из города завершена. Известно, что Кремль вывез коллаборантов и членов их семей, российские государственные учреждения и, конечно, награбленное, например, медицинское оборудование из больниц.

Вместе с тем, появляются сообщения от Генштаба о том, что россияне могли перебросить на правый берег Херсонщины тысячи мобилизованных, которые должны сдерживать продвижение ВСУ. То есть россияне, после так называемой "эвакуации", похоже, готовятся к уличным боям на территории Херсона. Это ведь единственный областной центр, который врагам удалось захватить с начала полномасштабной фазы войны. Вместе с тем, захватчики начали строить фортификационные сооружения на левом берегу Днепра, что свидетельствует о том, что они все же не исключают отступления и занятия позиций с другой стороны Днепра.

Но именно тактика обороны, похоже, становится главной для оккупационных войск. В частности, британская разведка заявила, что из-за недоукомплектованности и плохой подготовки российские силы переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине.

Описывая события в Херсонской области, британская разведка отмечает, что Россия усилила некоторые свои подразделения к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава. То есть это скорее не усиление, а доукомплектование.

В частности, как говорится в обзоре, в сентябре российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести – восьми человек каждый. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава. Однако, по мнению специалистов минобороны Британии, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.

Все последние недели Кремль пытался всячески отвлекать внимание от линии фронта, чтобы успеть окопаться для защиты. Впрочем, все еще остается еще одна угроза, которую может использовать Кремль, – это российские силы, размещенные в Беларуси и перемешанные с самими белорусами. Так, ряд экспертов уверяет, что сейчас в стране-приспешнике нет ударной группировки войск для наступления, но разве Кремль когда-то действовал по логике?

Так что отвергать такой сценарий повторного наступления с севера, наверное, не стоит. Впрочем, следует помнить, что наши военные и пограничники внимательно следят за ситуацией и укрепляют границы. По данным ГПСУ, пограничники значительно усилили границу Украины с Россией, Белоруссией, а также участок границы с Молдовой на приднестровском сегменте.

Украина продолжает получать помощь, хоть и медленно

Кроме того, сейчас наращивается и Западная военная помощь, хотя и не в желаемых для нас темпах. В частности, накануне в Пентагоне заявили о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Он, конечно, меньше предыдущих, но это объясняется тем, что в него войдут боеприпасы для уже имеющихся у ВСУ систем вооружений. В частности, речь идет о РСЗО HIMARS, которые Украина успешно использует в контрнаступлении.

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Вместе с тем, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине уже в начале ноября. Это, конечно, поможет нам надежнее оградить небо от российских атак. Отмечу, что NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Впрочем, накануне зимы этой помощи все еще недостаточно. Тем более что генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что действия России на протяжении последних нескольких недель – самая большая эскалация войны с 24 февраля. А еще он отказался прямо отвечать на вопрос, есть ли хотя бы маленький риск, что Россия перехватит инициативу войны.

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