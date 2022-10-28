Своїми думками щодо ситуації на фронті та погроз з боку Росії поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також розповів, що тепер про Путіна думає Штайнмаєр, котрий раніше не вбачав у ньому нічого злого.

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Ситуація на лінії фронту залишається вкрай напруженою. Втім, росіяни все частіше намагаються стати в оборону, перекидаючи мобілізованих та окопуючись. Тим часом ЗСУ, нехай і повільно, але просуваються вперед. Разом з тим, Кремль відчайдушно намагається спинити це просування, а в ідеалі – взагалі заморозити конфлікт, шантажувати постійними ударами по енергосистемі.

Сьогодні навіть посіпака Путіна Мєдвєдєв вже публічно заявив: якщо українці хочуть, щоб проблеми з енергетикою припинилися, Київ має капітулювати. Втім, намагається шантажувати диктатор і Захід, лякаючи використанням "брудної бомби" та ядерної зброї. Напередодні він навіть хизувався тим, що, мовляв, – він особисто віддав доручення Шойгу дзвонити міністрам оборони країн-партнерів України. Втім, шантаж, на щастя не спрацьовує і Захід продовжує допомогу, а ЗСУ – просування вперед.

Тож, про те, як Кремль намагається залякати Захід новими загрозами, щоб вибити переговори, про ситуацію на фронті та про нові спроби Кремля зупинити наступ ЗСУ – далі і поговоримо.

Путін не припиняє нести нісенітниці про "адіннарот"

Почнемо з нової порції маячні від російського диктатора Путіна, який знову виступив із публічними заявами. І от, згідно з аналізом Інституту з вивчення війни, не варто будувати ілюзій, щодо того, що Кремль відмовився від своїх першочергових задумів. Зокрема захоплення або поневолення всієї України. Путін знову розповів своїм громадянам, що не вірить у суверенітет України, а отже це можна трактувати, як свідому відмову від реальних переговорів про мир.

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Зокрема, російський диктатор напередодні заявив, що, цитую: "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути лише Росія. Ну, а далі від Путіна прозвучала стара псевдоісторична маячня про те, що українці та росіяни, нібито принципово "один народ", який помилково розділили на "різні держави".

Тож, ця чергова маячня від російського диктатора мала б стати гарним підґрунтям для роздумів тих, хто все ще вважає, що цю війну можна припинити простими переговорами з диктатором. Але ситуація на фронті та все більша неспроможність росіян реалізувати свої плани навіть за допомогою терористичних актів, наразі підштовхує Путіна до спроби змусити Україну та Захід все ж почати переговори з метою отримати бодай якусь паузу у війні.

Путін намагається скомпрометувати Україну

До речі, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда лише підтвердив цю тезу. На його думку, Росія, використовуючи тактику залякування ядерною зброєю та "брудною бомбою", всіма силами намагається заморозити бойові дії в Україні, оскільки зазнає поразки на полі бою. За словами польського президента, дзвінки міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу західним колегам – спроба Москви заморозити війну за всяку ціну, адже тиск на Київ не спрацьовує, тож Кремль вирішив шантажувати Захід.

І насправді сам диктатор вчора багато наговорив щодо своїх справжніх намірів. Нагадаю, що міністр оборони росії Шойгу напередодні обдзвонив спочатку західних міністрів оборони, а потім переключився на східних. Зокрема, першими маячню про "брудну бомбу", яку нібито готує Україна, почули міністри оборони Туреччини, Великої Британії, Франції та США. Там Шойгу не повірили та відповіли, що в такому разі треба лише збільшувати допомогу Україні, адже такі заяви з боку Москви – це натяк на те, що сама ж Росія може готувати.

Втім, пізніше були дзвінки Шойгу до міністрів оборони Індії та Китаю, і от там ми отримали не таку однозначну реакцію. В Пекіні підтвердили факт розмови та просто заявили, що, цитую: "сторони обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес". Ну а далі, у своєму комюніке, Пекін перейшов до погроз у бік США, мовляв, Вашингтон не має заважати, так званому, "возз'єднанню" Тайваню з Китаєм. А от з боку Індії прозвучала трохи дивна заява, щодо маячні Шойгу. Зокрема, міністр оборони Індії Раджнат Сінгх заявив, що жодна зі сторін не має вдаватися до ядерних погроз.

Тобто, якщо західні партнери одразу ж відкинули усі брехливі заяви Шойгу, то Індія здавалося б розмито, але заявляє, що ні Росія, ні Україна не мають вдаватися до ядерних погроз, що одразу ж створює образ України, як ядерної держави, яка, на думку Раджната Сінгха, дійсно може мати подібну зброю. І, будьте певні, росіяни таку заяву точно будуть використовувати на міжнародних майданчиках. Наприклад, в ООН, мовляв, бачите – не лише ми так вважаємо, он ще Індія є.

Хоча з іншого боку, в ООН стали більш критично ставитися до всієї маячні яку озвучують з Кремля. Напередодні Росія надіслала Раді безпеки ООН проєкт резолюції щодо створення комісії для розслідування міфічної "діяльності біолабораторій США в Україні". На що отримала доволі чітку відповідь. Представник Організації Об'єднаних Націй з питань роззброєння Аделаджі Ебо та посол США в ООН Лідна Томас-Грінфілд відкинули таке звернення країни-агресорки до Радбезу ООН. Зокрема, Лінда Томас-Грінфілд заявила, що звинувачення Росії – "чиста вигадка без будь-яких доказів".

А от Аделаджі Ебо заявив, що подібні звернення Росії вже були озвучені у березні та травні місяці, і Радбез чітко відповів, що ООН не відомо про жодні програми біологічної зброї в Україні. Отже, чергове звернення країни-агресорки до Радбезу – це звичайний спам, аби відволікти ООН від інших важливих питань.

Тож, очевидно, що і спроба залякати світ якоюсь "брудною бомбою" та постійні натяки про застосування ядерної зброї – вже не такі дієві. Але дуже схоже, що таким чином Росія намагалася тягти час у надії, що перекинуті в Україну мобілізовані якось зможуть змінити ситуацію на фронті. Адже, під час своєї безглуздої промови, Путін відверто заявив, що це він особисто доручив Шойгу зателефонувати всім його колегам в інших країнах і розповісти про нібито підготовку Україною провокації із застосуванням "брудної бомби". Звісно, що диктатор заявив, що Росія навіть нібито приблизно знає, де її роблять.

За його словами, наявні в Україні технології нібито дозволяють зробити таку зброю із залишків ядерного палива. Він також заявив, що всіляко підтримує прохання Києва, щоб МАГАТЕ приїхало і перевірило всі атомні об'єкти в Україні. Але запевняє, що це потрібно, щоб Україна нібито не встигла "замести сліди підготовки "брудної бомби". Тобто, вся ця гра на публіку розрахована на те, що попри недовіру до російських заяв, міжнародні організації, навіть суто формально мають на них реагувати. А це тягне час, як сподівається Путін, на користь Росії.

Ба більше, диктатор вкотре вирішив змінити свою риторику і заявив, що самій Росії нібито нема чого робити провокації з ядерною зброєю. За словами очільника Кремля, у них "сенсу немає ніякого – ні політичного, ні військового". Мовляв, всі заяви про те, що саме Росія готує ядерний удар – це все інсинуації Заходу, щоб звинуватити у чомусь його країну. А всі заяви з боку Кремля, які все ж лунали, це просто відповідь Заходу. На що, до речі, доволі чітко відповів президент США Джо Байден.

Штайнмаєр змінив свою думку про Путіна

Так само агресивну риторику Кремля та божевілля Путіна нарешті критично прокоментував і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він заявив, що саме диктатор не просто напав на Україну, але і почав руйнування європейського порядку безпеки. Відтак, вся Європа має солідарно протистояти йому, адже це питання не лише України – Путін кинув виклик всій Європі. А отже, Штайнмаєр закликав німців нарешті розплющити очі та побачити, на що перетворює Європу один диктатор.

І от саме через те, що німці пам'ятають уроки історії, Штайнмаєр запевнив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І це стосується абсолютно усіх аспектів: від збільшення постачання зброї до підтримки з відновлення інфраструктури України, в першу чергу енергетичної.

Адже, окрім ядерної риторики, Кремль, на жаль, продовжує вдаватися до відверто терористичних методів – завдання ударів по українській енергетиці. Через це Україна змушена розпочати експорт енергетики з країн ЄС, хоча до того саме ми продавали електроенергію Європі. І в Кремлі вже навіть не приховують свого тероризму.

Ба більше, головний алкоголік країни-агресорки Дмітрій Мєдвєдєв вже відверто зізнався у тероризмі, заявивши, що, мовляв, Україну не врятує постачання електроенергії з країн ЄС. Якщо ж наша держава хоче, щоб удари припинилися, Київ має визнати анексію 4 регіонів та всі схиблені завдання так званої "спецоперації". І тоді, цитую: питання зі світлом в Україні налагодиться. На таку заяву вже відреагували в ОП, заявивши, що це чітке зізнання російського чиновника в тероризмі.

Окупанти намагаються відволікти від ситуації на фронті

Втім, ще раз підкреслю, – вся ця агонія останніх тижнів з боку Кремля – це визнання поразки на фронті. Водночас це і намагання збити з пантелику та відволікти Україну і Захід від ситуації на фронті. Адже там для окупантів складається все вкрай погано. Тож, Кремль намагався змусити ЗСУ зупинитися, щоб підтягти свої мобілізовані резерви. Щоправда, аналітики сходяться на думці, що навряд чи це росіянам допоможе.

Навколо Херсону дійсно вимальовується вкрай напружена ситуація, адже Кремль поставив політичну мету: не здавати місто, не озираючись на втрати. Сьогодні російський колаборант Стремоусов заявив, що так звана "евакуація" з міста завершена. Відомо, що Кремль вивіз колаборантів і членів їх родин, російські державні установи та, звісно, награбоване, наприклад медичне обладнання з лікарень.

Разом з тим, з'являються повідомлення від Генштабу про те, що росіяни могли перекинути на правий берег Херсонщини до тисячі мобілізованих, які мають стримувати просування ЗСУ. Тобто росіяни, після так званої "евакуації", схоже, готуються до вуличних боїв на території Херсона. Адже це єдиний обласний центр, який ворогам вдалося захопити з початку повномасштабної фази війни. Разом з тим, наразі загарбники почали будувати фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра, що свідчить про те, що вони все ж не виключають відступу і зайняття позицій з іншого боку Дніпра.

Але саме тактика оборони, схоже, стає головною для окупаційних військ. Зокрема, британська розвідка заявила, що через недоукомплектованість і погану підготовку російські сили переходять в оборону на більшості ділянок лінії фронту в Україні.

Описуючи події на Херсонщині, британська розвідка зазначає, що Росія посилила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, але це відбувалося через вкрай низький рівень укомплектованості особового складу. Тобто, це скоріше не посилення, а доукомплектування.

Зокрема, як йдеться в огляді, у вересні російські офіцери описували роти на Херсонському напрямку як такі, що складаються з шести – восьми осіб кожна. При цьому роти повинні розгортатися з приблизно 100 людей особового складу. Однак, на думку фахівців міноборони Британії, навіть якщо Росії вдасться закріпити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.

Тож, всі останні тижні Кремль намагався всіляко відвертати увагу від лінії фронту, щоб встигнути окопатися для захисту. Втім, все ще залишається ще одна загроза, яку може використати Кремль, – це російські сили розміщені в Білорусі та перемішані з самими білорусами. Так, низка експертів запевняє, що наразі в країні-посіпаці немає ударного угруповання військ для наступу, але хіба Кремль колись діяв за логікою?

Тож, відкидати такий сценарій повторного наступу з півночі, напевно, не варто. Втім, варто пам'ятати, що наші військові та прикордонники уважно стежать за ситуацією й укріплюють кордони. За даними ДПСУ, прикордонники значно посилили кордон України з Росією, Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті.

Україна продовжує отримувати допомогу, хоч і повільно

Окрім цього, наразі нарощується і Західна військова допомога, хоча і не в бажаних для нас темпах. Зокрема, напередодні в Пентагоні заявили про виділення нового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Він звісно, менший за попередні, але це пояснюється тим, що до нього увійдуть боєприпаси для вже наявних у ЗСУ систем озброєнь. Зокрема йдеться про РСЗВ HIMARS, які Україна успішно використовує у контрнаступі.

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Разом з тим, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні вже на початку листопада. Це, звісно, допоможе нам надійніше захистити небо від російських атак. Зазначу, що NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Втім, напередодні зими, цієї допомоги все ще недостатньо. Тим паче, що генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що дії Росії протягом останніх кількох тижнів – найбільша ескалація війни з 24 лютого. А ще він відмовився прямо відповідати на питання, чи є бодай маленький ризик, що Росія перехопить ініціативу війни.

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