Террористический акт в Еленовке был спецоперацией рф против поставок Украине оружия, – разведка

россия пытается помешать поставке в Украину западного высокоточного вооружения. Именно с этой целью россияне совершили кровавый теракт в Еленовке, где убили украинских военнопленных.

Теракт в Еленовке – это спецоперация с целью дестабилизации украинского общества

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Он отметил, что с начала трагедии в Еленовке россия пыталась обвинить Украину, фальсифицируя доказательства.

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Андрей Юсов отметил, что оккупанты пытались сфабриковать доказательства, что якобы обстрел произошел из систем HIMARS, которые США предоставили Украине.

С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это была фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS – это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения,

– сказал он.

Также представитель ГУР МО подчеркнул, что теракт в Еленовке – это спецоперация с целью дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных.

"С самого начала это была фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", – резюмировал он.

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