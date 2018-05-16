Россия догнала Уганду по количеству экономических преступлений

Россия попала в пятерку стран, в которых больше всего в мире случаются преступления против бизнеса. В частности, чаще всего компании жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию. Таким образом, восточная соседка Украины сравнялась по этому показателю с африканской Угандой и не намного опередила еще одну страну "черного континента" – Замбию.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании?", которое PricewaterhouseCoopers (PwC) проводила в 54 странах, передает РБК.

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Отмечается, что под преступлениями здесь подразумеваются действия, которые квалифицируются как такие самими компаниями, а не правоохранительными органами, и не обязательно их оформили в уголовные дела.

Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями, только в трех странах – Франции, Кении и ЮАР (Россия делит четвертое место с Угандой и на 1% опережает Замбию). А в исследовании двухлетней давности Россию опережали семь стран. Но резкий рост случаев мошенничества за прошлый период респонденты отметили не только в России, но и во всем мире: на глобальном уровне доля таких сигналов возросла с 36 до 49%. В целом в 2016-2017 годах в России резко возросло количество компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями (предыдущее исследование проводилось в конце 2015 года),

– подчеркивается в материале.

Лидеры и аутсайдеры по показателю экономических преступлений в мире

Согласно данным опроса, наиболее распространенный вид преступлений против бизнеса в России – незаконное присвоение активов, с которым столкнулось более 53% опрошенных. Далее следуют взяточничество и коррупция, на которые пожаловался 41 процент респондентов, а на третьей строчке оказались преступления, связанные с закупкой товаров и услуг – о них заявили 35% участников опроса.

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К слову, как говорится в исследовании PwC, в течение ближайших двух лет Россию ждут такие экономические угрозы: мошенничество во время закупок товаров и услуг (16%), киберпреступления (15%), взяточничество и коррупция (15%) и незаконное присвоение активов (9%).

"В России почти половина респондентов указали, что среди мошенников преобладают сотрудники их же компаний (48%). Как в России, так и во всем мире, экономические преступления совершают преимущественно руководители среднего звена (47% и 37% соответственно). При этом, за последние два года в России увеличилась доля мошенников среди руководителей высшего звена – с 15 до 39%. Такие экономические преступления сложно выявить, они разрушают корпоративную культуру и задают негативный "тон" сверху. Руководители младшего звена осуществляют 14% преступлений", – утверждают авторы исследования.



Основные виды экономических преступлений в России и мире