Россия готова отменить санкции против Украины: Медведев назвал условие

Российская Федерация готова рассматривать отмену санкций против Украины, если Киев будет инициировать этот процесс. Контакты на уровне глав правительств РФ и Украины пока не ожидаются.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время брифинга.

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По его словам, инициатива об отмене санкций должна исходить от Украины. Он также подчеркнул, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.

Отметим, что 16 декабря Россия расширила экономические санкции против Украины.

Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ. Еще во время первого введения санкции в 2018 году Медведев объяснял, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Кого исключили из списка санкций

представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлий Иоффе,

гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Кого внесли в санкционный список

бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко,

глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак,

депутат Александр Иваницкий,

Александр Иванов,

Андрей Иванов,

Валерий Мигалатьев,

Дмитрий Танцюра,

Александр Шеремет,

Юрий Шумахер.

Санкции против украинских товаров

Российское правительство ввело запрет на поставки из Украины в РФ:

кукурузного крахмала,

глюкозы,

фруктозы,

глюкозно-фруктозных сиропов,

мальтодекстрина и сиропа мальтодекстрина.

Документ вносит изменения в предыдущее постановление российского правительства за 2018 год. Тогда был запрещен ввоз из Украины пшеницы и меслин (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла, кондитерских изделий и некоторых других категорий продовольственных и непродовольственных товаров.

В то же время в России с 2016 года действует еще один запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Украины: мяса, мясных продуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов, соли.