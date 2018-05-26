Россия не допускает украинских врачей к политзаключенным, – Супрун

Власть России не дает возможности украинским политзаключенным получать помощь от своих врачей. И из-за этого Украина не знает в каком они состоянии.

Об этом сообщила Громадскому исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время акции в поддержку Олега Сенцова возле посольства России.

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Я недавно была в Женеве, где выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения, и говорила именно о наших политзаключенных. И о том, что Российская Федерация не позволяет нам доступ к ним, чтобы мы могли им оказывать помощь. И мы не знаем в каком они состоянии,

– отметила она.

Ульяна Супрун призвала всех министров здравоохранения мира требовать от РФ освобождения украинских политзаключенных.