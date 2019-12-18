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      Россия таки должна возместить "Укрнафте" деньги за активы в Крыму, – решение суда

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      Россия должна возместить "Укрнафте" деньги за захваченные активы в Крыму / investory.news

      Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление России, которое требовало отменить международное арбитражное решение в пользу "Укрнафты" в отношении активов компании в оккупированном Крыму. Так, Россия должна компенсировать "Укрнафте" 44,4 миллиона долларов за захваченные активы на оккупированном полуострове, а также – уплатить компании 155 тысяч швейцарских франков судебных издержек.

      Решение Верховного Суда Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит. Это решение ставит точку в попытках России лишить "Укрнафту" возможности получить компенсацию за экспроприированные в Крыму инвестиции. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрнафты".

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      "Укрнафта" рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении этого решения,
      – заявили в компании.

      Что известно о суде между "Укрнафтой" и Россией

      После аннексии Россией Крыма в 2014 году "Укрнафта" потеряла права собственности на 16 автозаправочных станций на полуострове. Компания подала жалобу в Международный арбитражный суд (Женева), который определил Швейцарию как место арбитража.

      12 апреля 2019 года Международный арбитражный суд присудил взыскать с России в пользу "Укрнафты" 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию (принудительное изъятие) активов компании в Крыму.

      Решением суда на Россию также была возложена ответственность за действия вооруженных формирований, которые в апреле 2014 года осуществили силовой захват административного офиса и автозаправочных станций "Укрнафты" в Крыму. После этого инвестиции компании были формально экспроприированы оккупационной властью, которую Россия установила на оккупированном полуострове.

      Россия пыталась обжаловать в Верховном Суде Швейцарии наличие юрисдикции рассматривать спор, позже обратилась с требованием отменить решение о компенсации. Однако все безуспешно.

      Что известно об "Укрнафте"?
      ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Обладает 537 автозаправками почти во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". А группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – около 42% акций.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости Крыма Новости политики Деньги Швейцария Аннексия Крыма Укрнафта
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