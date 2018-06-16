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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия в срочном порядке отозвала дипломата из Украины из-за оружия, – СМИ

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Генеральное консульство России в Одессе
Генеральное консульство России в Одессе / Соцсети

Кремль отозвал из Украины третьего секретаря Генерального консульства РФ в Одессе Андрея Малакея после того, как в его ручной клади во время посадки на рейс в Минск был обнаружен предмет, похожий на сюрикен – металлическое оружие японских ниндзя.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", инцидент произошел еще 1 июня 2018 года – тогда в международном аэропорту "Одесса" дипломат проходил багажный контроль, однако у соответствующих служб возникло подозрение, что в портфеле Малакея находится запрещенная вещь. По итогам санкционированного дипломатом обыска, был обнаружен похожий на сюрикен предмет.

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Малакєй, дипломат, Одеса, Росія, консультсво, відкликали, МЗС РФ
Россия отозвала дипломата Малакея, потому что тот пытался перевезти холодное оружие 

Также отмечается, что в связи с находкой, российский дипломат был снят с рейса, он покинул территорию аэропорта.

К слову, транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских отношениях 1963 года и требования ИКАО (Международная организация гражданской авиации) по авиабезопасности.

Добавим, что из-за инцидента украинская сторона направила ноту России, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины.

Малакєй, дипломат, Одеса, Росія, консультсво, відкликали, МЗС РФ

Малакєй, дипломат, Одеса, Росія, консультсво, відкликали, МЗС РФ
В связи с инцидентом МИД Украины направил ноту Генконсульству РФ в Одессе

Малакєй, дипломат, Одеса, Росія, консультсво, відкликали, МЗС РФ
После этого российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины

Напомним, недавно на время расследования Украина отозвала своего консула в Гамбурге Василия Марушинца, поскольку тот якобы обнародовал антисемитские высказывания в соцсетях.

Теги: Новости Украины Оружие Новости Одессы МИД Украины Украина – Россия Новости России
Источник: 24 Канал
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