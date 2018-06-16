Россия в срочном порядке отозвала дипломата из Украины из-за оружия, – СМИ

Кремль отозвал из Украины третьего секретаря Генерального консульства РФ в Одессе Андрея Малакея после того, как в его ручной клади во время посадки на рейс в Минск был обнаружен предмет, похожий на сюрикен – металлическое оружие японских ниндзя.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", инцидент произошел еще 1 июня 2018 года – тогда в международном аэропорту "Одесса" дипломат проходил багажный контроль, однако у соответствующих служб возникло подозрение, что в портфеле Малакея находится запрещенная вещь. По итогам санкционированного дипломатом обыска, был обнаружен похожий на сюрикен предмет.

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Россия отозвала дипломата Малакея, потому что тот пытался перевезти холодное оружие

Также отмечается, что в связи с находкой, российский дипломат был снят с рейса, он покинул территорию аэропорта.

К слову, транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских отношениях 1963 года и требования ИКАО (Международная организация гражданской авиации) по авиабезопасности.

Добавим, что из-за инцидента украинская сторона направила ноту России, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины.



В связи с инцидентом МИД Украины направил ноту Генконсульству РФ в Одессе



После этого российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины

Напомним, недавно на время расследования Украина отозвала своего консула в Гамбурге Василия Марушинца, поскольку тот якобы обнародовал антисемитские высказывания в соцсетях.