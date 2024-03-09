Как россияне используют ракеты Х-31: Братчук сказал, что искали оккупанты
Российские оккупанты утром 9 марта выпустили с самолета тактической авиации ракету Х-31 в направлении Одесской области. Очевидно, что враг пытался найти несколько важных целей.
Однако вражеская цель попала в поле и не смогла выполнить поставленную задачу. Что противник хотел найти – рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.
Важно Ждать ли украинцам ракетных атак: Братчук оценил уровень опасности с моря
Несколько целей
Братчук рассказал, что россияне провели точечную атаку с самолета тактической авиации, который находился в Черном море. Судно "традиционно" выпустило противорадиолокационную ракету Х-31П.
Она имеет целью найти и уничтожить именно нашу радиолокацию, а также провести разведку наших систем противовоздушной обороны,
– отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг.
Противник часто использует как Х-31, так и Х-59, чтобы украинская ПВО среагировала, отразила атаку и уничтожила ракету. Затем опять-таки происходит определенная доразведка со стороны врага.Интересно! Х-31 – советская тактическая управляемая ракета класса "воздух – земля" средней дальности. Она имеет несколько вариантов:
- противокорабельная – ракета Х-31А. Предназначена для вооружения самолетов фронтовой авиации, может применяться в любое время суток при любых погодных условиях;
- противорадиолокационный – ракета Х-31П. Предназначена для уничтожения радиолокационных средств противника;
- Х-31ПД – модификация Х-31П, но здесь увеличена дальность пуска и мощность боевой части.
Почему враг пассивнее использует "Шахеды"
По словам Братчука, россияне взяли оперативную паузу в применении "Шахедов". Вероятно, враг сейчас накапливает запасы дронов-камикадзе, потому что использовал довольно много БПЛА, пытаясь нанести удары по Одесской области. Подавляющее большинство которых украинским военным удалось уничтожить. Хотя, к сожалению, случались попадания, которые принесли много горя от конца февраля до начала марта.
Также, возможно, идет разведка соответствующих объектов, хотя террористическая направленность этих атак очевидна. Враг запускает "Шахеды" по запутанным маршрутам и использует в качестве прикрытия жилые массивы Одессы, пытаясь ударить именно по густонаселенным районам города и его окрестностям,
– отметил Сергей Братчук.
Последние "шахедные" и ракетные удары по Одесской области
- Днем 6 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть погибшие и раненые. Ракета попала неподалеку от президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, которые в момент вражеской атаки находились в порту города.
- Ночью 5 марта враг атаковал южный регион "Шахедами", запустив их с временно оккупированного Крыма. В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод, жилые дома в частном секторе.
- В ночь на 2 марта российская армия цинично нанесла удар "Шахедом" по многоэтажному дому в Одессе. Среди погибших были супруги-военные, их 2 дочери и сын.