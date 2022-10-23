В Херсоне полностью исчез интернет, но появляется гривна: что хотят скрыть оккупанты

Последние трое суток на оккупированной Херсонщине был плохой интернет. Это связывали с тем, что оккупанты, вероятно, хотели скрыть передвижение своей военной техники. Однако теперь он исчез совсем.

Кроме того, неизвестно, когда восстановят интернет-соединение, поскольку российский провайдер сообщил, что оккупанты "эвакуируют" из Херсона все необходимое оборудование. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

Кстати На левом берегу коллаборанты и оккупанты "сворачивают" свою деятельность: о чем это свидетельствует

Оккупанты вывозят даже останки из музея

Из города Херсон сейчас вывозят абсолютно все оборудование – и интернет-провайдера, и наших украинских предприятий, которых грабят, и государственных предприятий,

– сообщил депутат Херсонского облсовета.

"Оккупанты дошли вообще до апогея. Они сейчас говорят, что нужно вывезти все ценности из всех музеев города Херсон, и даже выхватить останки князя Потемкина и памятник ему", – подчеркнул Хлань.

Из Херсона "убегает" даже российский рубль

Кроме оккупантов и коллаборантов, пытающихся прихватить все, что можно, из Херсона "убегает" даже российский рубль. Хотя захватчики столько сил положили, чтобы навязать херсонцам единую валюту.

На сегодня даже на российских заправках принимают расчеты уже исключительно в гривнах,

– заметил депутат Херсонского облсовета.

По его словам, российские супермаркеты еще принимают валюту страны-агрессора. Впрочем, с понедельника они планируют закрывать сети и эвакуироваться из Херсона.

Кроме того, курс рубля к гривне также вернулся к своему обычному виду 1 к 2. Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что уже не говорится о курсе 1 к 1, которого так хотели захватчики, поскольку все понимают, что никаких рублей на Херсонщине быть не может.

Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: актуальная информация