Россияне в Луганской области бросают в бой новейшую технику: что стало причиной

В Луганской области наблюдается активизация наступательных действий россиян. Для этого вражеское войско начало использовать новые образцы вооружения.

На фронте заметили модернизированную версию танков Т-90. Почему оккупанты применяют меньше старой техники 24 Каналу объяснил экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Почему россияне начали использовать новейшее вооружение

В Луганской области накалилась ситуация на поле боя. Россияне активно наступают на трех направлениях, бросая в бой немало живой силы и техники.

И артиллерия работает мощно, и авиация, и техники достаточно бросают в наступление. Могу также сказать, что на боли боя появляется все больше и больше новейшей техники, к примеру, Т-90AM ("Прорыв"). И это неплохо,

– заметил Сергей Гайдай.

Дело в том, что чаще использование новейшей техники свидетельствует о том, что запасы старых образцов вооружения у россиян стремительно снижаются. Или же оккупанты просто не успевают восстанавливать потери, поэтому приходится в наступление бросать современную технику.

"Пусть такая тенденция продолжается, потому что если они могут обходить санкции, то не так, как бы им хотелось", – подчеркнул Гайдай.

Каковы актуальные потери врага на войне

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил , что у россиян проблемы не только с техникой. Поскольку они тратят больше оружия и боеприпасов, чем могут производить, поэтому приходится обращаться за помощью в Северную Корею и Иран.Фактически такие же проблемы есть и с живой силой– Россия теряет больше людей на войне, чем может набрать. Когда не помогает даже мобилизация, заявил Буданов, ряды оккупантов пополняют наемники.

Неудивительно, что Россия тянет на фронт новую технику и привлекает наемников. Ведь потери для страны-агрессорки с начала полномасштабного вторжения являются колоссальными. Да, к примеру, русская армия на 27 января уменьшилась 381 370 оккупантов.

Не меньше потери вражеского войска и в технике. С 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины уничтожили:

танков– 6271 (+6);

боевых бронированных машин– 11 652 (+15);

артиллерийских систем– 9085 (+3);

РСЗО– 972 (+0);

средств ПВО– 660 (+0);

самолетов– 331 (+0);

вертолетов– 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня– 7037 (+4);

крылатых ракет– 1845 (+0);

кораблей /катеров– 23 (+0);

подводных лодок– 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн– 12 072 (+8);

специальной техники– 1433 (+8).

Добавим также, что в разведке Великобритании предположили, что к концу 2024 года потери россиян в личном составе достигнут 500 тысяч военных. Это при условии, если оккупантов будут уничтожать с такими же темпами, как и в 2023 году.