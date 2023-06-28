Похоже на некий конструктор, – военный эксперт высмеял "модернизированный" российский танк Т-72
Оккупанты модернизировали танк Т-72Б, после чего он стал похож на немецкий Leopard. В передней и задней проекциях башни появились конструкции. Вероятнее всего они связаны с защитой самого танка – активной или огневой защиты.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Также он предположил, что эти конструкции могут являться системами прицеливания или радиоэлектронной борьбы.
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Потом что-то дорисуют
Свитан подчеркнул, что возможно оккупанты придумали интересную тему для того, чтобы потом снять видео, как они уничтожают Leopard. Потому и сделали танк Т-72Б более-менее схожий с немецким – а потом что-то дорисуют.
Это похоже на некий конструктор. Но узнать, что именно оккупанты сделали с этим танком, украинские силы смогут, когда его уничтожат,
– заметил военный эксперт.
Роман Свитан оценил "модернизацию" россиянами танка Т-72: смотрите видео
Т-72 – неплохой танк, легкая 40-тонная машина, выполняющая свои боевые задания. Тем не менее, не входит в список лучших танков, таких как британский Challenger, немецкий Leopard 2, американский Abrams, израильский Merkava или южнокорейский К2.
"А с танком Т-72, чтобы не делали, ничего хорошего из него уже не получится. Как говорится, чтобы россияне не делали, у них всегда выходит автомат Калашникова", – отметил Роман Свитан.
Что известно о танке Т-72
Это советский танк второго поколения. Принят на вооружение в 1973 году, и за это время имел 14 основных модификаций. Танк Т-72Б – модернизированный Т-72А.
Его особенность в наличии возможности выстрелов управляемой ракетой из гладкоствольного орудия. Также этот танк имеет, в частности, блоки отражающих элементов в бронировании башни.
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Поставка Украине военной техники от западных партнеров
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Он состоит, в том числе из дополнительных бронемашин, противотанковых систем и т.п. Также украинские силы получат 30 БМП Bradley и 25 БТР Stryker.
- Раньше в Австралии согласовали предоставление Украине гуманитарной и военной помощи в 110 миллионов австралийских долларов. Пакет помощи будет включать в себя 28 бронированных машин М113, 14 машин специального назначения и 28 средних грузовиков MAN 40M.
- В начале июня появилась информация, что Израиль ведет переговоры о продаже 200 своих танков Merkava Mk2 и Mk3. Танки должны приобрести две неизвестные страны, и одна из них – европейская. Позже сообщалось, что может говориться об Украине и Польше. Однако пока подтвержденной информации о предоставлении танков Merkava Украине нет.