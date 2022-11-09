"Вижу опасность там": Костенко рассказал, куда могут перебросить россиян из Херсона
Высшее военное командование армии России объявило о выходе оккупантов с Правобережья Херсонщины. После этого они могут использовать свои силы на разных направлениях, чтобы продолжить наступательные действия.
Россияне могут применить до 30 тысяч военных, чтобы усилить давление на позиции ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко.
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Нардеп отметил, что оккупанты могут для себя решить организовать свою оборону по Днепру. Река может стать логической раздельной "границей", которую трудно форсировать и легко удерживать.
Может быть, что россияне начнут "продавливать" по Днепру вверх – на Запорожском направлении. Они могут использовать 20-30 тысяч военных для наступления. Поэтому Запорожье может быть под угрозой и нужно быть внимательными как на Херсонщине, так и на Запорожском направлении,
– объяснил Костенко.
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По его словам, перейдя на левый берег Днепра, оккупанты, по некоторым данным, уже выставили 15-километровую оборонительную линию от среза воды реки. Туда они свозят доты и начинают строить фортификационные укрепления.
Костенко констатирует, что Днепр – это природное препятствие, которое достаточно эффективно для ведения обороны противником.
"Но это война и здесь решения могут меняться. Возможно, завтра ситуация изменится. Пока я вижу угрозу для Запорожья", – резюмировал военный.
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Ситуация в Херсонской области: что известно
- Сегодня российских военных становится все меньше на Правобережье Херсонщины. Все указывает на то, что они готовятся отойти на левый берег.
- Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что их армия вынужденно покидает Херсон. Они отводят войска на левый берег Днепра.
- Также в одном из заявлений оккупанты сообщили, что эвакуировали 115 тысяч человек из Херсонской области. В РосСМИ заявляют, что это все желающие, однако, очевидно, что такие действия были совершены насильно. Россия продолжает совершать преступления против гражданских украинцев.
- В то же время в Международном разведывательном сообществе InformNapalm предполагают, что Суровикин убедил Шойгу разыграть целый спектакль по ролям с докладом и заявлениями о "жесте доброй воли" из Херсона и правого берега Днепра.
- В организации добавили, что даже убили коллаборанта Стремоусова, чтобы им хоть немного поверили, этакая "военная хитрость" на минималках.
- Кроме того, ВСУ нужно время, чтобы отбить временно оккупированный Херсон. Главное управление разведки заявило, что бои могут быть длительными.
- Вооруженные Силы продолжают решительное контрнаступление в Херсонской области и освобождают населенные пункты от врага. Наши военные уже в селе Правдино, что недалеко от областного центра.
- Похоже, что враждебная аббревиатура СВО, которая вроде бы расшифровывалась как "специальная военная операция", на самом деле означает "СВОрачиваемся". Именно это лингвистическое новообразование лучше всего олицетворяет то, что делают оккупанты на Юге нашего государства.
- Однако в Офисе Президента подчеркнули, что все может быть не так, как кажется на первый взгляд. Заявление об "отступлении" оккупантов может быть вбросом в информационное поле. Об этом не стоит забывать.