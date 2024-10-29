Офицер ВСУ сказал, что может действительно остановить россиян

Ситуация на фронте сверхтяжелая на нескольких направлениях. Враг пытается продвигаться на многих участках. Однако в большинстве случаев россиянам не удается двигаться вперед благодаря героизму украинских воинов.

Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что ситуация по всем позициям, по всем участкам похожа. Враг максимально использует вооружение, человеческие ресурсы и давит.

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Используют знакомые ВСУ методы

Враг, как отметил офицер, прибегает к определенной тактике продвижения. Он использует легкую и тяжелую бронетехнику, которую выстраивает "паровозиком".

Первой в нем идет укрепленная бронированная машина, танк, с катками, с тралами. Он даже стрелять не может. Но у него другая задача – прорубить тропу через минные поля,

– объяснил он.

Россияне также пытаются штурмовать мелкими малыми группами, их сопровождают БПЛА.

Противник использует методы, которые ему доступны и которые известны ВСУ с 2022 года – это тактика тотального огненного вала, тотального разрушения. К ней россияне добавляют использование управляемых авиабомб и беспилотных систем различного вида – коптеры, "Орланы", "Ланцеты", FPV-дроны, сбросы.

Для россиян нет дефицита человеческих ресурсов и они готовы идти на те потери, которые они несут. Для того чтобы ВСУ переломить ситуацию на фронте, по его мнению, необходимо достичь того, чтобы потери врага стали еще больше и ощутимее.

Поэтому в этих условиях сверхважна координация и героизм тысяч бойцов Сил обороны и в частности нашей бригады. Это направления Северский и севернее Лимана. Наши бойцы также делают все возможное, чтобы дать отпор врагу,

– отметил Назаренко.

Украинским защитникам приходится участвовать в стрелковых столкновениях с врагом, которые тоже происходят несмотря на применение против россиян артиллерии и БПЛА.

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Из сводок Генштаба или карты Deep State мы узнаем, что противнику кое-где, к сожалению, удается продвигаться. Однако важно говорить о том, что в большинстве случаях ему не удалось продвинуться. И это заслуга конкретного бойца, конкретного героя Сил обороны, которому, как и моим побратимам, честь и почет,

– рассказал офицер НГУ.

В то же время для того, чтобы остановить продвижение врага и сломать его наступательный потенциал, украинским силам нужно еще больше боеприпасов, вооружения, средств, в частности, коптеров.

Понятно, что лучше воевать артиллерией, коптерами на дистанции для того, чтобы максимально беречь жизнь каждого украинского героя. Также выявлять чем дальше противника и отрабатывать по нему на дальнем расстоянии, чтобы нашим побратимам – пехотинцам не приходилось вступать в стрелковый контакт,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Для этого ВСУ нужно, в частности, еще больше огневых средств, ведь "артиллерия бережет кровь пехоты".

Отметим, что западное издание Welt пишет о том, что для россиян приоритетным остается Покровское направление. В общем, как пишут журналисты, оккупанты за октябрь 2024 года захватили более 470 квадратных километров территории на востоке Украины.