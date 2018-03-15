Россияне прибегли к провокации с флагом во время Паралимпиады-2018: фото

Во время Паралимпийских игр 2018 в южнокорейском Пхенчхане сборная Россия официально участия не принимает. Туда допущены только отдельные спортсмены из этой страны. Однако флаг России на Паралимпиаде поднимать запрещено.

Несмотря на это, на матче по керлингу между российскими атлетами и сборной США, фанаты из РФ вывесили флаги своей страны, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Aftenposten.

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При этом охрана, которая работала на игре, решила не вмешиваться в ситуацию. Хотя произошло нарушение, так как российская символика запрещена.

Стоит отметить, что, согласно правилам, болельщиков, которые развернули флаги, должны были вывести со стадиона и конфисковать их символику.