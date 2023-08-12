Российский оккупант нашел оригинальный способ сдаться в плен: эпическое видео

Российские захватчики активно сдаются в украинский плен, чтобы сохранить собственную жизнь. Следовательно, в сети появилось видео, где оккупант нашел интересный способ как попасть в плен наших военных.

В частности, россиянин преодолел водное препятствие, чтобы сдаться в плен. Это все происходило в Запорожском направлении.

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Россиянин оригинально сдался в плен Украине

На видео, снявшем сверху дрон, удалось зафиксировать, как российский оккупант сдался в плен Силами обороны. Он собственноручно преодолел водное препятствие, которое было между украинскими и российскими позициями.

Оккупант сдался в плен переплыв воду / Видео из телеграм-канала "InformNapalm"

Его взяли в плен наши военные, проверив, не имел ли захватчик при себе взрывчатки или другого оружия. Теперь россиянин пополнит обменный фонд, который поможет освободить наших солдат из российского плена.

Расследователи InformNapalm призвали российских военных в Крыму тоже начинать тренировку вплавь и преодолевать Керченский пролив. По их словам, Крымский мост скоро может уже не работать.

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