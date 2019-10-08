Россиянка пыталась вывезти из Украины старинную икону и Библию: фото

Украинские пограничники в поезде Кривой Рог – Москва в одном из вагонов в личных вещах россиянки нашли икону Божьей Матери и Библию издания 1911 года.

Гражданка РФ пыталась незаконно вывезти из Украины старинную икону и Библию, сообщила в фейсбуке пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Кстати: Задержали пограничника, который мог работать на пророссийских боевиков

Правоохранители нашли икону и Библию в подкладке пальто и поясном корсете женщины.



Россиянка пыталась вывезти из Украины эту икону / Фото: пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Пограничники также изъяли Библию / Фото: пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Икону и Библию пограничники изъяли. Вещи передадут на экспертизу по установлению исторической и культурной ценности.

Сейчас женщине еще не объявили подозрение, все обстоятельства выясняются. В случае, если россиянке инкриминимують статью за контрабанду, то она может сесть в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.