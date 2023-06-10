Россия выпустила ракету Х-55, которая может нести ядерный боезаряд: Жданов объяснил угрозы
9 июня в ходе очередного массированного ракетного удара по Украине российская армия применила ракету Х-55, которая может нести ядерный заряд. Наиболее вероятно, что у россиян просто заканчиваются запасы более новых ракет.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Х-55 – это советская ракета, а ее российская модернизация называется Х-555.
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Это уже второе применение такой ракеты
Если говорить о советской разработке, то это уже второе применение такой ракеты. Первое было в январе этого года с имитацией ядерной боевой части. При обстреле 9 июня применялась ракета с фугасной боевой частью, весом более 400 килограммов.
Этот факт может свидетельствовать, что ракеты Х-555 заканчиваются и, чтобы продолжать обстрелы, россияне будут использовать советские запасы Х-55.
– считает Жданов.
Олег Жданов об использовании Россией советских ракет: смотреть видео
Любая российская ракета может нести ядерный боезаряд.
Военный эксперт добавил, что любая ракета в стадии разработки проектируется с возможностью размещения ядерного заряда. Осколочно-фугасный заряд лишь второстепенен для вооружения ракет.
"Есть риск, что любая ракета может нести ядерный заряд. Для этого и существуют спецслужбы и разведки, чтобы отслеживать перемещение ядерных зарядов и не допустить их внезапного применения", – отметил Жданов.
Что известно о последних российских ракетных обстрелах
- Ночью 9 июня Россия направила по Украине 6 крылатых ракет Х-101/Х-55 и 16 ударных беспилотников ("Шахед" и "Ланцет"). Силы ПВО уничтожили 4 ракеты и 10 ударных дронов.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракета Х-55 играет роль ложной цели, чтобы украинская ПВО по ней отработала.
- В мае этого года обломки ракеты Х-55 нашли в Польше, вблизи города Быдгощ, что в 500 километрах от украинской границы.