Российская певица Лена Катина загремела в базу "Миротворца"

Бывшая солистка российской поп-группы "Тату" Лена Катина попала в базу данных украинского волонтерского проекта "Миротворец" в раздел "Чистилище" после посещения территории оккупированного Донбасса.

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец".

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"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", – говорится в сообщении.

Кроме того, после внесения в базу "Миротворца" 33-летняя российская артистка может попасть в "черный список" СБУ.

Анкета Лены Катиной в "Чистилище" сайта "Миротворец"

Напомним, в конце февраля известная российская певица с украинскими корнями Анастасия Стоцкая попала в "Чистилище" украинского сайта "Миротворец" за то, что выступала в оккупированном Донецке 24 февраля.