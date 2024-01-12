На какие ракетные атаки теперь способны россияне: Свитан предположил, когда ждать следующую

Российские оккупанты возобновили массированные атаки по Украине, последняя из которых была 2 января. Скорее всего, враг снова прибегнет к таким ударам.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, когда может быть следующая массированная атака по Украине. По его словам, это зависит не только от возможностей захватчиков, но также от их привязки к определенным датам.

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"Атаку в 300 летательных аппаратов они могут организовать примерно раз в месяц – полтора, не чаще. Это примерно на 23 февраля, ближе к скрепам российской армии", – предположил Свитан.

Меньшие атаки могут быть чаще

Обстрелы среднего уровня, как было, например, 8 января, россияне могут организовывать раз в неделю. Тогда они запустили 59 средств воздушного нападения. Следовательно, следующая такая атака может произойти примерно 15 января.

Обстрел малого уровня враг может организовывать еще чаще.

Малые атаки несколькими ракетами они могут выполнять каждый день. По большому счету, чтобы отстреляться С-300, им нужно несколько минут целеуказания и работы,

– констатировал Свитан.

Россия запустила по Украине северокорейские ракеты: последние новости

В Офисе генпрокурора получили первые доказательства того, что российская армия использовала против Украины ракеты, производимые в КНДР. Речь идет о ракете, прилетевшей по центру Харькова 2 января.

В украинской разведке сообщили, что Россия получила от Северной Кореи не только баллистические ракеты. Речь также об артиллерийских снарядах, боекомплектах, снарядах для реактивных систем залпового огня, минах.

Первыми о поставках северокорейских ракет России заговорили в США. Более того, весной страна-агрессор может получить ракеты также от Ирана.