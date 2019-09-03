Российские спецслужбы в Крыму пытались завербовать львовянина

Сотрудники ФСБ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения задержали жителя Львовщины. Спецслужбы шантажировали парня и забрали авто и крупную сумму денег.

На территории аннексированного Крыма ФСБ пыталась завербовать украинца. На протяжении четырех часов на парня давили и шантажировали, сообщает пресс-центр СБУ.

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Они требовали предоставить информацию о связях правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также местах дислокации их подразделений.

Парень отказался от сотрудничества, однако из-за физических угроз таки подписал документ, содержания которого даже не понимал. После этого сотрудники ФСБ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортом и 2 тысячи евро. К счастью, украинца вернули на контролируемую правительством территорию Украины со словами:

Одумаешься – приходи.

Земляк обращается к украинцам в видеозаписи и советует подумать дважды, прежде чем ехать в Крым. Он поделился, что это и в самом деле было очень "жесткое" давление.

В СБУ объяснили, что парня не будут привлекать к уголовной ответственности. Ведь он сам рассказал об инциденте и не выполнил никаких преступных задач иностранного государства.

Мужчина признается, как его вербовали российские спецслужбы: видео