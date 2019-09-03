05:15
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести UA: Аваков передает опыт. Акустическое оружие Ляшко
      Вєсті.UA
      20:16, 3 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Российские спецслужбы в Крыму пытались завербовать львовянина

      208 Читати новину українською
      ФСБ России вербуют украинцев в Крыму
      ФСБ России вербуют украинцев в Крыму / ukranews

      Сотрудники ФСБ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения задержали жителя Львовщины. Спецслужбы шантажировали парня и забрали авто и крупную сумму денег.

      На территории аннексированного Крыма ФСБ пыталась завербовать украинца. На протяжении четырех часов на парня давили и шантажировали, сообщает пресс-центр СБУ.

      Читайте также: Шпион из "Укроборонпрома", который работал на Россию, получил приговор

      Они требовали предоставить информацию о связях правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также местах дислокации их подразделений.

      Парень отказался от сотрудничества, однако из-за физических угроз таки подписал документ, содержания которого даже не понимал. После этого сотрудники ФСБ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортом и 2 тысячи евро. К счастью, украинца вернули на контролируемую правительством территорию Украины со словами:

      Одумаешься – приходи. 

      Земляк обращается к украинцам в видеозаписи и советует подумать дважды, прежде чем ехать в Крым. Он поделился, что это и в самом деле было очень "жесткое" давление.

      В СБУ объяснили, что парня не будут привлекать к уголовной ответственности. Ведь он сам рассказал об инциденте и не выполнил никаких преступных задач иностранного государства.

      Мужчина признается, как его вербовали российские спецслужбы: видео

       

      blog_ava
      Отказ от секса после 50: к какой опасной болезни это приводит
      3 сентября
      248
      Теги: Новости Украины ФСБ Новости Львова Новости Крыма СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 3 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского
      3 сентября , 22:29 Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского
      712
      Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      3 сентября , 22:00 Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 729
      Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться
      3 сентября , 20:26 Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться
      Євгенія Мазур 403
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      3 сентября , 19:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      Повернись живим 1199
      Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      3 сентября , 19:00 Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      Роман Маселко 311
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук