Российские войска на границе с РФ: Порошенко прокомментировал ситуацию

Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов, прокомментировал информацию о российских войск на границе с Украиной. Она появилась после объявления военного положения в стране.

Так, Порошенко отметил, что на границе до сих пор находится львиная доля российских войск.

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Львиная доля находится на границе с Украиной и только 10 процентов отведено. Не было бы такой ситуации, не было бы военного положения,

– коротко ответил президент.

Отметим, что до этого Порошенко заверил журналистов, что военное положение продлится 30 дней, если войска РФ не начнут полномасштабное наступление.

Напомним, 28 ноября советник главы МВД Украины Шкиряк сообщил, что Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии возле украинской границы.

Почему Украина ввела военное положение?

Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Причиной стало то, что 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных.



Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.





Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



Кроме введения военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16–60 лет.