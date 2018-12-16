Російські війська на кордоні з РФ: Порошенко прокоментував ситуацію

Президент України Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів, прокоментував інформацію про російські війська на кордоні з Україною. Вона з'явилася після проголошення воєнного стану в країні.

Так, Порошенко зазначив, що на кордоні досі розташована левова частка російських військ.

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Левова частина перебуває на кордоні з Україною і лише 10 відсотків відведено. Не було б такої ситуації, не було б воєнного стану,

– коротко відповів президент.

Зазначимо, що до цього Порошенко запевнив журналістів, що воєнний стан протриває 30 днів, якщо війська РФ не розпочнуть повномасштабного наступу.

Нагадаємо, 28 листопада радник голови МВС України Зорян Шкіряк повідомив, що Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної армії біля українських кордонів.

Чому Україна запровадила воєнний стан?Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Причиною стало те, що 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових.



Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Окрім введення воєнного стану, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.