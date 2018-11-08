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      Российский боксер отказался драться с Александром Усиком

      673 Читати новину українською
      Дмитрий Бивол
      Дмитрий Бивол

      Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (14-0, 11 КО) признался, что бой против Александра Усика (15-0, 11 КО) не рассматривает, поскольку является слишком маленьким для тяжелого веса.

      Рассматривая возможность изменения весовой категории, Дмитрий изъявил желание встретиться с Каллум Смитом (25-0, 18 КО), представителем второго среднего веса.

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      Я мог бы уложиться во второй средний вес, так как для полутяжёлого дивизиона я не настолько велик. Для меня не проблема спуститься в суперсреднем весе ради боя с Каллум Смитом или кем-то, у кого есть пояс. Бои против чемпионов в другом дивизионе это хорошо для меня и для истории, а вот подняться выше для меня было бы слишком сложно: я не очень большой парень,
      – сказал российский боксер.

      Отметим, что следующий бой Бивол проведет против Жана Паскаля (33-5-1, 20 КО) 24 ноября. Это будет уже третья защита пояса WBA для россиянина.

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      Теги: Александр Усик Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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