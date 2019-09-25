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      Россия тихо устраняет свидетелей своих преступлений

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      Поиски Айвара Рехе в Таллине
      Поиски Айвара Рехе в Таллине / ERR

      В Европе полным ходом движется дело об отмывании европейскими банками десятков миллиардов долларов из России.

      Скандал с отмыванием российских денег европейскими банками скосил уже ни одно уважаемое финансовое учреждение, среди которых: немецкий Deutsche Bank; шведский Swedbank; австрийский Raiffeisen Bank International AG, а так же Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit Agricole SA; голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland – ABN Amro Group NV, голландская корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S.

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      Собственно, дело движется – расследование продолжается, но, похоже, Россия с выжидающей позиции, перешла к активным действиям.

      Стало известно, что без вести пропал топ-менеджер эстонского филиала Danske Bank, через который было отмыто $150 млрд из России, Айвар Рехе. Причем именно Рехе является одним из основных свидетелей по уголовному делу о мошенничестве в Danske Bank.

      Айваре
      Экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе

      Исчезновение столь важного свидетеля уж точно не может быть простым совпадением. Тем более, что речь идет о немалых суммах, которые были отмыты при его содействии, а развитие самого скандала и следствия изрядно вредит принимавшим участие в схеме банкам. Финансовые потери уже идут на десятки миллиардов евро, а репутационные и вовсе несоизмеримы.

      Вот и не удивительно, что Россия, в лучших традициях страны-гопника, начинает устранять свидетелей своих преступлений. И это, следует отметить, лишний повод желающим завести дела с россиянами подумать дважды. Ведь все заканчивается, как показывает время, одинаково – растоптанной репутацией либо переработкой в корм для рыб.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Деньги Публикации Новости России Банки Европа
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